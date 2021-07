Un nuevo comienzo para Liliana Montiel

Después de no poder asistir al último evento clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por arrojar positivo a coronavirus (Covid-19), la arquera paralímpica de Mexicali, Liliana Montiel, participará en el Campeonato Nacional Masters del 11 al 15 de agosto en San Luis Potosí.

“Mi proceso olímpico rumbo a Tokio ya terminó y ahora empieza uno nuevo rumbo a París 2024. Estaba preparada y había entrenado mucho para clasificar a los Juegos Olímpicos, pero no me puedo quedar atrás, quiero seguir compitiendo”, expresó Montiel.

La atleta cachanilla iba competir del 3 al 11 de julio en República Checa, sin embargo, horas antes de tomar el vuelo hacia la Ciudad de México, conoció el resultado de su prueba PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa).

“Me siento bien y seguiré entrenando desde mi casa, pues no podré ir al campo de tiro porque estaré en cuarentena. Me ilusiona mucho el Campeonato Nacional, ya que me siento en condiciones de ganar”, añadió.