Último día de vacunación Pfizer en BC este viernes

La jornada de vacunación contra el Covid-19 con el biológico de Pfizer, tiene como fecha límite este 10 de Septiembre, advirtió el titular de la Secretaría de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico.

El secretario explicó que en la Entidad hay 8 mil 600 dosis de Pfizer contra el Covid-19, y a partir de este jueves, quedarán 7 mil, sábado y domingo ya no continuarán con las jornadas de vacunación.

El 79% de la población mayor de 18 años en Baja California, cuenta con un esquema completo de vacunación, está muy cerca de lograr el 80%, informó el servidor público estatal.

Precisó, que se cuenta con 5 mil 051 dosis de AstraZeneca, y 2 mil 570 de Sinovac, quienes no acudan en estos días por la de Sinovac, después no tendrán oportunidad, porque no habrá más a nivel nacional.