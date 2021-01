Mueren al día 20 personas por Covid-19 en el Estado

La Secretaría de Salud de Baja California informó que al día mueren 20 personas a causa del coronavirus. El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, mencionó que los más afectados son las personas mayores de 60 años.

EU fue quien retiró la acusación contra Salvador Cienfuegos: Alejandro Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, y que no era sólida la investigación.

Adultos mayores serán vacunados en marzo, reitera AMLO

A pesar de que habrá un retraso en la entrega de vacunas Pfizer contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene el compromiso del Gobierno federal de inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine marzo.