Trabaja Cespm con déficit de personal operativo

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), trabaja con un déficit de alrededor de 250 empleados operativos, de contar con ellos mejoraría la atención a los usuarios del agua.

El director de la Cespm, Armando Fernández Samaniego, declaró que se necesita una ampliación de las bases operativas, solicitud que realizará ante el Congreso de Baja California durante la transición.

“Tenemos un número de plazas topadas que el Congreso nos permite, son 1 mil 238 aproximadamente, pero realmente, mucha de la gente, son operativos, están en plantas, en la calle reparando y nadie se va haciendo más joven año con año”, comentó.

“Son plazas que ya están ocupadas y los compañeros por X ó por Y, ya no pueden o quieren hacer una actividad diferente a estar en la calle todo el día y no tenemos como cubrirlos”, mencionó.

“Hay una estadística a nivel nacional y mundial de cuántas cuentas se deben tener por empleado y estamos abajito, yo sé que no es muy popular pedir plazas”, informó el director de la Cespm.

“Un cálculo interno, señala que cuando menos se necesitan 150 plazas más, no lo hemos solicitado porque precisamente no es popular, va a ser complicado, no queremos que se lleve esto a un asunto político”, comunicó.

En Mexicali hay 350 mil cuentas, y tienen 1 mil 250 empleados, es decir, por cada persona operativa, hay 291 cuentas que deben de cubrir, el director asegura que debieran tener 1 mil 500 empleados para mejorar el servicio.

“Deberíamos andar entre los 1 mil 400, 1 mil 500 empleados, pero no, no lo estamos, tiene que pedirse al Congreso del Estado”, aclaró el representante de la paraestatal.