Tortas El Zacatecano: un sabor lleno de tradición

MEXICALI, Baja California.- Entre el ir y venir de los comensales que se deleitan con el peculiar sabor de sus tortas hechas de bologna, repollo, tomate y su toque de chicharrón, trabaja León Valdez Hernández, quien afirmó que las mejores tortas frías en Mexicali, solo las encuentras en el Zacatecano.

El señor León de 67 años de edad, expresó que su negocio, el cual fue fundado por su padre en 1955, continúa vigente gracias al amor y preferencia de los cachanillas que mantienen con vida su local.

INICIOS

Hijo de Don León Valdez Arenas (QEPD) mejor conocido como el Zacatecano, indicó que la tortería inició allá por 1955, cuando los terrenos del Cobach, formaban parte de la fiesta taurina de una plaza de toros que se ubicaba en esa zona.

“Mi papá inició todo esto porque pues no había trabajo y empezó a hacer las tortas para tener con que mantener a nuestra familia y yo le ayudaba de niño”. “Recuerdo que aquí enfrente estaba un sanatorio llamado el Sagrado Corazón, atrás la plaza de toros y más para allá el parque de beisbol hidalgo”, expresó.

TIEMPOS DE ABUNDANCIA

Don León indicó que con todas esas atracciones a la vista, los días festivos fuertes eran sinónimo de buena venta, pues los puestos se llenaban de gente para comprar lo que fuera que vendieran.

“Recuerdo muchos festivales, mucha gente, era una época donde había negocio para todos, todos vendían pues había muchas personas”, dijo.

MOMENTO DE CRISIS

El hijo del Zacatecano, explicó que como en todos partes, la tortería también tuvo su momento de crisis, pues al desaparecer los atractivos de la zona, el puesto se quedó solo.

“Se va el seguro social, quitan la plaza de toros y la preparatoria tenía su entrada por la Zaragoza, entonces aquí se quedó solo y empezó a bajar la venta”.

“No obstante, gracias a los festivales que se hacían en el gimnasio de Mexicali o el campo necaxa, pues mi papá en una carreta se iba a vender por las tardes, pues la onda era trabajar”, comentó.

FAMA CACHANILLA

El señor Valdez indicó que con el tiempo y debido a que Mexicali era muy chico, el negocio fue obteniendo fama entre la comunidad cachanilla.

“Aquí se conocían todos, venían cuando estaban chicos los del casino, todos los de la prepa, la gente se ubicaba de vista y reconocía el negocio”.

“Y actualmente pasa que cuando una persona tiene años sin venir a Mexicali nota que todo cambió, pero cuando nos miran les da gusto ver este lugarcito que sigue todavía”, indicó.

PRESERVANDO LAS ENSEÑANZAS DE SU PADRE

León Valdez, por último, explicó que mientras él tenga vida seguirá preservando las enseñanzas que su padre le heredó en la tortería que lo ha visto crecer.

“A mi me gustar estar aquí, no me ha fallado el trabajo, de aquí he sostenido a mi familia y todo el gasto ha salido de aquí, así que me da gusto que todo esto me lo haya enseñado mi papá”.

“Así que con todo esto, los invito a que vengan a comerse una rica torta, barata, económica, aquí en el Zacatecano, las mejores tortas frías de Mexicali”, expresó.