Típico duelo de final

El inicio del partido indicaba que tendría mucha paridad a lo largo de los 40 minutos de juego, sin embargo, los Soles de Mexicali impusieron una férrea defensa y lograron imponerse con suma autoridad a los Aguacateros de Michoacán, así lo expresó el coach del equipo, Iván Déniz. “Creo que ha sido un típico partido de final.

Hemos empezado demasiado tensos pero en el momento en que nos soltamos apareció nuestro juego, ese que es rápido.

El merito lo tiene la defensa una vez más porque hemos dejado en 23 puntos a la media que tenía Aguacateros en la serie pasada”, comentó en rueda de prensa.

Asimismo, el español habló de otra clave para obtener ventaja en la serie final de la Zona Oeste, misma que se trató del buen accionar los hombres que no iniciaron el primero encuentro en el Auditorio PSF.

“Ahí estuvo al diferencia (en la banca), aunque no me gusta decir que es banca la de Soles porque no es así. Hoy quedó demostrado que cualquier jugador del plantel está preparado para jugar con nosotros y por eso todos destacaron”, subrayó.

Finalmente, el estratega ibérico señaló que aspecto le gustó de su equipo y cual tratará de modificar hoy para el segundo de la fase.

“El enfoque con el que jugamos y sobre todo estuvimos preparados para un inicio de partido raro. El equipo local siempre tiene la presión en el primer juego y hoy les permitimos jugar cómodos al inicio del partido”, sentenció.