Tigres Porvenir sigue buscando el liderato

Tigres Porvenir continua buscando el liderato al ganar 2-0 sobre la Baja Nacionalista, duelo correspondiente a la Jornada 22 de la Liga de los 30`s que se disputó en el Polideportivo.

Las acciones comenzaron muy favorables para los Tigres quien rápidamente se adelantaron en el marcador con un tanto de Víctor Coronel rematando con la pierna derecha dentro del área para poner las cosas 1-0 al 18`. La Nacionalista trató de buscar el empate con disparos de Julio Félix y de Jorge Guzmán que no encontrarían su objetivo.

Para la segunda mitad, los pupilos de Humberto Salazar continuaron jugando un partido redondo en la defensa, liderados por los centrales Cesar Núñez y Alexis Becerra quien estuvieron imparables en la zona de abajo, la recompensa llegó hasta el minuto 71, cuando Fernando López quien llevaba pocos minutos en el terreno de juego, sacó un buen remate con la derecha en las afueras del área grande para poner las cifras definitivas de 2-0.

Te puede interesar: Mexicali registrará temperaturas cálidas esta semana

JORNADA 23

Sábado 19 de Marzo.

Pueblo Nuevo vs Alamitos Lirios

Pro Hogar vs Islas Agrarias

Guadalajara vs Lucerna

Ferrocarril vs Hidalgo

Tigres Porvenir vs División del Norte

Manchester Vera vs Virreyes

Bachilleres Baja vs Zacatecas

Baja Nacionalista vs Miraflores

Villa Colonia vs Abogados