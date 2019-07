Tienen albergues preparación “a medias” para recibir migrantes

MEXICALI, Baja California.- Albergues de la ciudad manifestaron encontrarse listos “a medias”, para recibir a migrantes deportados de Estados Unidos por las redadas, las cuales iniciarán hoy, tras la indicación del presidente Donald Trump.

Altagracia Tamayo, directora del albergue Cobina, manifestó que la falta de refrigeraciones y alimentación es lo que los hace detenerse un poco, pues saben que se esperan cantidades grandes de migrantes.

“Ahorita el calor extremo está pegando fuerte en la ciudad, por lo cual, ahora que estén llegando más personas, se va a necesitar de ellas. “En mi caso yo estoy buscando donaciones de por al menos unas cuatro refrigeraciones para poder usarlas en dos salas múltiples, pues esto nos preocupa por el extremo calor que está haciendo”, comentó.

DEPORTACIONES RÁPIDAS

Tamayo indicó que espera que las deportaciones sean rápidas, pues bajo las circunstancias del clima, alrededor del 50% de los migrantes se quedará en Mexicali.

“Con estas condiciones, pocos van a aguantar, y los que se queden, con gusto los ayudaremos a que puedan integrarse a la sociedad, tal y como sucedió con los haitianos en su momento.

“Los que vengan en familia son posiblemente los que se queden, pues muchos están queriendo regresarse a su país nuevamente, pues parece ser que en Estados Unidos reciben malos tratos psicológicamente”, mencionó.

REGULACIÓN DE MIGRANTES

La directora de Cobina comentó no estar de acuerdo con el hecho de que el presidente Trump saqué a todos los migrantes delincuentes y los libere en la zona Norte de México.

“En ese sentido, nosotros no tenemos un filtro que ellos nos den para saber si los migrantes vienen de la cárcel o no, pues el que viene limpio nos muestra sus documentos y nos dice si estuvo en la cárcel o no.

“Yo lo veo por mi albergue donde están solo mujeres y niños, pues no voy a dejar entrar a alguien que mató a una persona o tiene conductas violentas, uno lo hace por seguridad y al parecer son los primeros que están soltando”, explicó.