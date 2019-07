Tiene sindicatura 478 investigaciones contra funcionarios

MEXICALI, Baja California.- De acuerdo al informe del primer semestre de 2019 de la Sindicatura Municipal, actualmente existen 478 investigaciones activas en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Mexicali, de las cuales 210 se iniciaron en los últimos seis meses.

Blanca Villaseñor Pimienta, síndico procuradora de la administración municipal, informó que durante los últimos trimestres se han presentado más de 400 quejas en contra de servidores públicos, además de un número similar o mayor de elementos de la Dirección Seguridad Pública Municipal (DSPM).

“Nos han llegado muchas quejas en los últimos trimestres, nosotros hemos informado en la información trimestral que remitimos, cómo hemos tenido incremento en el número de quejas, sumando policías y servidores públicos”, aseguró.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Según el reporte, el Departamento de Investigación de Responsabilidad de Servidores Públicos, que forma parte de la Sindicatura Municipal, remitió catorce informes de presunta responsabilidad a servidores públicos de diversas áreas por faltas administrativas.

Asimismo, se han iniciado 23 investigaciones contra servidores públicos por no entregar en tiempo y forma su declaración patrimonial, de las cuales seis fueron remitidas al Departamento de Subsanación de Responsabilidades para el inicio del procedimiento en su contra.

En el mismo departamento se señala el inicio de catorce procedimientos contra servidores que cometieron faltas administrativas, de las cuales diez fueron consideradas faltas no graves.

Se clasifica como falta administrativa no grave cuando el servidor público no cumple sus funciones establecidas, el no denunciar posibles faltas administrativas, cuando no cumple con sus declaraciones patrimoniales y los daños y perjuicios que de forma culposa o negligente causen a la Hacienda Pública.

Los cuatro procedimientos restantes se iniciaron por faltas consideradas graves, de los cuales tres se enviaron al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

Como faltas administrativas graves se considera el aceptar o exigir un pago o beneficio extraordinario por realizar sus funciones, el desvío de recursos, el mal manejo de información privilegiada, el abuso de funciones, el interferir en asuntos en los que tengan un conflicto de interés, tráfico de influencias y encubrimiento.

En el primer semestre del año la dependencia municipal ha dictado 37 resoluciones, de las cuales en 34 se ha declarado que los servidores públicos tienen alguna responsabilidad administrativa y por tanto fueron o serán sancionados dependiendo de su gravedad.

“Entre un 70 y un 80% son con algún tipo de responsabilidad”, señaló la entrevistada. “A veces es una amonestación, a veces una suspensión, a veces son inhabilitaciones, y en ocasiones es paga y devuelve este dinero”.

QUEDARÁN PARA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

Debido a la cantidad de quejas que se reciben semanalmente dentro de Sindicatura, tanto en el caso de servidores públicos como en elementos de la Policía Municipal, Villaseñor Pimienta señaló que es probable que muchas investigaciones abiertas pasen a la siguiente administración.

“Siempre están entrando nuevos escritos, aquí con nosotros todo eso se convierte en una investigación, en citar personas y girar oficios”, explicó.

“Es imposible porque esto es el día a día; todos los días están llegando asuntos y todos los días tenemos que estar investigando”.