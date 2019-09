Tiene Issstecali 37% de desabasto de medicamento

MEXICALI, Baja California.- Una serie de factores financieros han agudizado el desabasto de medicamentos en el Issstecali, pues de operar en los últimos años con un 5% de medicinas faltantes, el indicador se disparó a un 37% en menos de un año.

El Issstecali tiene un abasto en el cuadro básico de medicamentos del 63%, el director del Issstecali, recordó que durante cinco años estuvieron por arriba del 95%, pero con la situación que se presentó en octubre, noviembre y diciembre, provocó la afectación desde febrero del 2019.

Javier Meza López, dijo que han estado trabajando con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) para que no falten los recursos, ni medicamentos, además tienen una subrecaudación para iniciar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución) y tener más ingresos.

Para no entregar un Issstecali en desabasto a la siguiente administración, señaló que en el 2014 hicieron una modificación en los periodos de las licitaciones, para realizarlas desde septiembre, para que en enero no haya un desabasto.

En su momento tal vez debamos de tomar decisiones muy drásticas, y pondremos siempre por enfrente, la salud de los derechohabientes”, detalló el director del Issstecali.

Situación complicada

Recordó que la situación de Issstecali es complicada, porque hace dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una resolución que establece que todos aquellos jubilados a partir del 18 de febrero del 2015, están exentos de pagar o hacer aportaciones al fondo de pensiones y al fondo de servicios médicos.

Tras esta decisión, se han dejado de percibir 240 millones de pesos, en lo que va de este año son 112 millones de pesos que se han dejado de percibir, y alrededor de 78 millones correspondían a servicios médicos.

Sin embargo, quienes dejan de aportar a los servicios médicos, son quienes más los utilizan, Issstecali está obligado a dar el servicio pero no recibe recurso para hacerlo, declaró el director.

Ensenada amparado

Ensenada está amparado y la SCJN emitió una resolución, para que no les estuvieran afectando sus participaciones, por lo que tienen una situación jurídica legal que no les permite cobrarles, porque irían en contra de la ley. En el caso de Tecate sus recursos no son suficientes, abundó.