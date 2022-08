Suspende PAN derechos políticos del ex regidor Abraham Medina

Tras su detención por portar arma de fuego y manejar en estado de ebriedad el pasado fin de semana, dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron hoy la suspensión de derechos políticos del ex regidor Abraham Medina perteneciente a su mismo partido.

Al respecto el presidente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, Mario Osuna Jiménez aseguró que como miembros del partido tienen estatus que atender por lo que tratándose de un caso personal, el partido decide deslindarse completamente de las acciones de su compañero.

El dirigente señaló que no avalaran situaciones que tengan que ver con situaciones de portación de armas de fuego y que como partido no están a favor de esto además de que no lo permitirán ni lo promoverán.

Como partido aseguró que también tienen reglamentos que atender y que un servidor del partido será quien atienda el suceso del ex regidor.

‘’Vamos a estar presentando en el comité directivo estatal la propuesta para que se lleve a cabo el proceso que el compañero tiene que llevar con la autoridad responsable, se le sean suspendidos sus derechos políticamente en acción nacional’’ declaró.

Esto en lo que se resuelve la situación legal por a la que se enfrenta actualmente el ex funcionario y miembro aun del Partido Acción Nacional.

Osuna Jiménez explicó que únicamente se están separando los derechos políticos del ex regidor para que atienda su caso ante la autoridad legal responsable.