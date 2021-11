Sufren violencia 7 de cada 10 mujeres en BC: Inmujer

Cerca de siete de cada 10 mujeres en Baja California han sido víctimas, en algún punto de su vida, de situaciones de violencia en su contra, señaló la titular del Instituto de la Mujer en el estado, Karla Jannete Pedrín Rembao.

Durante un evento en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el pasado 25 de noviembre, la funcionaria recordó que Baja California ocupa el primer lugar en violencia de pareja, además de uno de los primeros lugares en feminicidios.

Hasta el cierre de septiembre de 2021, señaló la entrevistada, se tienen registrados 14 feminicidios en el estado, además de que todavía las mujeres bajacalifornianas expresan sentirse inseguras en espacios como la vía pública, bancos y cajeros automáticos y hasta en sus propios hogares.

“Es una estadística que va fluctuando, 6.6, alrededor de 7 mujeres de cada 10 han vivido una situación de violencia en su vida, y en situación del círculo de violencia que se vive en la pareja fluctúa entre el 30 y 40%” comentó “esas mujeres que están actualmente en una situación de violencia, el 90% no denuncia ni pide ayuda”

Pedrín Rembao señaló que en ocasiones las mujeres en esta situación no piden ayuda debido a la desconfianza o desconocimiento del apoyo que les pueden dar las autoridades, sin embargo, una mayoría de estas mujeres consideran que la violencia que reciben “no es para tanto”.

“El porcentaje mayor, el 70% de las mujeres que viven violencia actualmente creen que no es para tanto, que no están en riesgo, y que la gente y las instancias no les van a creer” aseguró.