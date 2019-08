Su ejemplo es Luis Miguel

El ahora adolescente Izan Llunas, quien interpretara a Luis Miguel en su etapa más pequeño en la serie del cantante, está de estreno con su nuevo sencillo “Decídete”.

En entrevista para este diario, el joven originario de España, habló sobre cómo ha seguido los pasos no sólo de su papá sino también tomando como ejemplo al mismo personaje que interpretó en “Luis Miguel: la Serie”.

En cuanto a la aceptación de la gente después de la transmisión de la bioserie, Izan ha recibido mucha atención por lo que se encuentra listo para lanzarse como solista. “Yo me he sentido muy bien, he recibido mucho cariño por todo el público y la verdad es que muy bien, muy contento”, declaró.

Mucho se ha especulado sobre la segunda temporada del programa que trata de la vida del “Sol de México”, para la cual ya se encuentra en pláticas. “No sé, la verdad, estamos ahí hablándolo pero aun ni se ha grabado… todavía no sabemos pero a mí me encantaría porque fue una experiencia nueva, pero que la verdad es que me gustó mucho”, señaló el cantante.

“Decídete”, es su primer sencillo oficial, el cual es una colaboración con el cantante de urbano colombiano RK, con quien grabó el video oficial de la canción en Ibiza, España.

Y aunque este sea su primer sencillo oficial como solista, Izan ha recibido un Disco de Oro por su participación en el soundtrack de “Luis Miguel, La Serie”, con la canción “La Malagueña”, la cual tiene 13 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

El sencillo “Decídete” ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales digitales, así como el video oficial en YouTube.