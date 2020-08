Su casa es su lugar de trabajo

Adaptándose al trabajo desde casa, la actriz Yolanda Ventura sigue comprometida en ofrecer contenido de entretenimiento para sus seguidores y los amantes del teatro, en esta nueva modalidad de hacerlo desde casa con la obra “Trajes de Abrazos”.

Ventura junto a Arath de la Torre y su esposa Susy Lu, llevan esta divertida historia desde zoom a quienes disfrutan de un buen texto teatral, así lo explicó la actriz en entrevista para este diario.

“Lo interesante de esta obra en particular es que está hecha específicamente para el formato de zoom, no es una adaptación de otro texto o de otro tipo de espectáculo llevado a zoom, es una obra específicamente para eso.

“Y es una obra que también trata de lo que sucede en la pandemia en un matrimonio que ya lleva mucho tiempo encerrado... este matrimonio a pesar de vivir en la misma casa están durmiendo en diferentes habitaciones, lo cual también sucede en la vida real” señaló.

Yolanda interpreta a ‘Almendra’ una sexóloga que busca orientar a este matrimonio que está en crisis debido a la pandemia, lo cual hace de la obra una experiencia divertida.

“Lo que pretendemos con ‘Trajes de Abrazos’ es llevar un poco de risa y de entretenimiento a las casas... yo digo que la risa ayuda tanto, es catártica, ayuda a exorcizar estos demonios y el hecho de vernos reflejados sin darnos cuenta que a veces le damos demasiada importancia a cosas que no las tienen”, dijo la actriz.

Por otro lado, indicó que busca dejar una enseñanza a quienes la rodean sobre la perseverancia aún en tiempos tan difíciles que ha dejado la cuarentena en la industria del entretenimiento, sobretodo en el teatro.

“Enseñarles a nuestros hijos y seres queridos que en lugar de sentarnos a quejarnos, de esperar, pues estamos creando cosas para salir adelante, eso me parece que es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, que a pesar de no ser jóvenes, de que las cosas de un día para otro nos cambiaron y de que no hay trabajo, las cosas están difíciles para todos, pues estamos saliendo adelante”, opinó.

La obra se podrá ver este jueves 06 de agosto a las 06:30 pm (horario Baja California) y los boletos aún se pueden adquirir a través de www.eticket.mx.