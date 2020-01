“Sólo espero poder ver de nuevo a mi hija”

MEXICALI, Baja California.- Con la ilusión de tener un 2020 próspero, Jaime Ramírez de 31 años de edad pasa sus noches en el albergue esperando que este año pueda ver de nuevo a su hija que vive en Coachella, California en los Estados Unidos.

Jaime, quien dijo ya llevar dos años en Mexicali después de haber sido deportado, expresó que desea conseguir un trabajo y pronto visitar a su pequeña. Indicó que tiene las ganas de volver a verla, pero sin documentos todo parece tornarse complicado pero no imposible.

“Aquí he trabajado y le he echado ganas pues mi familia en Sinaloa me dice que si yo estoy bien, ellos están bien, pero la verdad es que me gustaría estar mejor”.

“Yo soy de los que limpio carros, barro calles y ando haciendo de todo, pues no tengo un trabajo estable y tampoco documentos, pero se que es cuestión de tiempo para que esto cambie”, comentó.

CUMPLIR METAS

El joven Jaime expuso, que quizás este año nuevo traiga buenas sorpresas, pues se ha propuesto cumplir sus metas.

“Yo ya me dije que cualquier trabajo es bueno y este año voy a darle duro a la chamba, porque se que tuve momentos malos, pero ahora quiero hacer que los momentos sean buenos”.

“Así que yo sé que este año veré a mi hija y estaré nuevamente con mi familia primeramente Dios”, mencionó.

ALBERGUE PEREGRINO

Autoridades del DIF comentaron que durante las fechas del 20 de diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020 se han atendido alrededor de 30 mil 799 servicios en el albergue peregrino.