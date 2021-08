Solicitan 14 amparos para vacunar a menores

MEXICALI, B.C.- Un total de 14 demandas de amparo, emprendieron los abogados que lograron la primera vacunación contra el Covid-19 en Baja California, para una menor de edad, originaria del Valle de Mexicali.

Las 14 solicitudes de amparo, son con el fin de que las autoridades de la Secretaría de Salud, apliquen a menores entre los 12 a 17 años, la vacuna contra el Covid-19, señaló el abogado Jorge Lizárraga Álvarez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A través de su despacho en Mexicali, Baja California, está orientando a los interesados en realizar este procedimiento legal, aun cuando no están en la ciudad o en Baja California.

De los 14 casos, once son del municipio de Mexicali, dos de Tijuana, y uno de Guadalajara, la edad y el género no pueden revelarse, no obstante, se sabe que tienen entre los 12 a 17 años de edad.

Cinco de las solicitudes presentadas se encuentran en espera del acuerdo admisorio, las demás se están elaborando, en fase de requisitar la firma para su presentación a la brevedad, informó.

“Solamente son 14 casos míos, se dé uno más de otro abogado, y en la República, en Oaxaca y la Ciudad de México, son conocidos otros casos a nivel nacional”, comentó el experto.

La autoridad está obligada a otorgar a los menores la protección integral de la salud, y los efectos de ello sería vacunarlos con las dosis del laboratorio Pfizer, mencionó el licenciado Lizárraga.

Recordó que la autoridad anunció hace unos días, que está por llegar una remesa de Pfizer, con alrededor de 5 mil primeras dosis, para personas que no se habían inoculado en Baja California. “Yo veo muy favorable el hecho de que se vayan a reabastecer las vacunas con Pfizer para primeras dosis”, opinó el abogado Lizárraga, considerando que habrá vacuna disponible.

El abogado, mencionó que está dispuesto a compartir la demanda que se utilizó con otros abogados, con el fin de ayudar a más personas, a que obtengan la vacuna en contra de la mortal enfermedad.