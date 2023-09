Soles presentó a Monolo Hussein y a Lucas Zurita

MEXICALI, Baja California. Con el objetivo de enderezar el camino de Soles de Mexicali, el estratega español Manolo Hussein tomará las riendas de la quinteta cachanilla para lo que resta de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

“Me gusta la competición y el equipo, hace algunos años tenía la curiosidad de dirigir aquí, es un equipo que tiene gran prestigio y no solo aquí, vas a España y mucha gente lo conoce, siempre es un equipo muy competitivo que quizá en este momento está pasando por una mala racha”, resaltó Manolo Hussein.

Hussein llega en relevo de Pedro Carrillo quien dirigió a Soles en 14 juegos teniendo una marca de cuatro victorias y diez derrotas, además de llega acompañado del entrenador argentino Lucas Martín Zurita quien fungirá como coach asistente.

“Los chicos me han recibido muy positivo, creo que es muy importante, me he encontrado con jugadores que están dispuestos a recibir autocrítica y sobre todo de querer revertir la situación; para mi eso es clave”, comentó el español Hussein.

Originario de Las Palmas, España y con una edad de 60 años, cuenta con un amplio recorrido por el baloncesto español, además de que del 2017 al 2020 dirigió a la Selección Nacional de Panamá, posteriormente incursionó en la liga de China y en el 2021 acompañó a Cafeteros de Armenia en Colombia.

“La idea que siempre he tenido es que cualquier jugador que entre en el campo demuestre su mejor versión, si dando tu mejor versión eres capaz de ganar o bien de perder, el equipo está consciente de que no ha dado su mejor versión”, añadió.

Actualmente, Soles se ubica en el lugar doce de 14 equipos con un total de 18 puntos, donde quedan por disputar diez encuentros; seis en casa y cuatro de gira.

“Realmente conozco la liga por que la he seguido, desde que llegué a Dorados la he seguido más, actualmente hay equipos top dentro de la competición, pero realmente no me preocupan los demás equipos, me preocupa que mi equipo demuestre la mejor versión, ahora no soy mago para saber si se podrá revertir esta situación y que estaremos en playoffs”, señaló.

MENSAJE DE MARIO FLORES

Ante el peor arranque de Soles de Mexicali en su historia, el gerente general del club, Mario Flores ofreció disculpas por los presentes resultados a la afición cachanilla.

“Definitivamente esto no es Soles, está claro que no podemos permitirnos un equipo sin garra y que no se entregué día a día, en lo personal entiendo las molestias y enojo de los aficionados, sin embargo, en el transcurso de los siguientes días ocurrirán cambios determinantes en la búsqueda de regresar al objetivo”, apuntó Flores.

Soles de Mexicali regresará a las duelas este 4 y 5 de octubre ante Astros de Jalisco a partir de las 20:00 horas en el Auditorio del Estado.

