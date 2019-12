Sin revalidar licencia ambiental 40% de empresas en BC

MEXICALI,B.C.- El 40% de las empresas no regresa ante las autoridades para revalidar la licencia de emisiones ambientales, reveló el director de Gestión Ambiental de la Subsecretaría de Protección al Ambiente.

El director Saúl Guzmán García, enfatizó que son 1 mil empresas en la entidad, en las que su regulación es de competencia estatal, no obstante, solo 600 acuden regularmente para obtener su licencia de emisiones.

“Particularmente en cuestión industria, en el estado regulamos a unas mil empresas, con licencias de emisiones, de estas, unas 600 son las que revalidan regularmente”, señaló el director.

Hay una serie de contaminantes muy diversos, en Mexicali se regulan 142 industrias, de las cuales, los contaminantes más relevantes son compuestos orgánicos volátiles, comentó.

Mencionó que la dependencia realiza unas 110 visitas regulares durante el año, en este 2019 solo se han hecho 82 visitas para la validación del impacto ambiental, emisiones y manejo de residuos especiales.

“Cuando emitimos una licencia, les regulamos sus parámetros en función de Normas Oficiales Mexicanas, todas las industrias contaminan, derivado de estas actividades de la NOM 025 establece los máximos permisibles”, explicó.

En los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las industrias, dijo que solo pueden recomendarles que los reduzcan y controlen. Han sido sancionadas ocho empresas en Mexicali, por incumplimiento ambiental, ninguna clausurada al 100%.

“Puede haber algunas que se fueron ya del estado, o que no regresaron a revalidar, son parte del seguimiento de inspección y vigilancia, pueden aparecer por denuncias, muchos de los procedimientos que se abren es porque la empresa no tenía el permiso o no cumplió las condiciones”, declaró.

El director enfatizó que se registran alrededor de 150 a 180 días con mala calidad del aire en Mexicali por alguno o más contaminantes, lo que más predominan son las partículas suspendidas.

Multa federal

Una empresa productora de energía fue multada por 800 mil pesos, por las emisiones fuera de la norma en Mexicali, sin embargo, la acusada se amparó el caso se encuentra abierto en la Ciudad de México.

Ramiro Zaragoza García, subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de Semarnat en Baja California, comentó que hay 103 empresas de jurisdicción federal, realizando emisiones a la atmosfera, 47 son de Mexicali, el resto está en Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito.

Sí se han sancionado las empresas, dentro de ello, existe un procedimiento que les da derechos, ejemplificó con la empresa multada con 800 mil pesos, quien interpuso un recurso de conmutación.

La ley le da derecho a apelar, actualmente está en un proceso de deliberación, la empresa se dedica a la generación de electricidad, y muchos casos de esta naturaleza se van a los tribunales de la Ciudad de México.

“Sus emisiones están por encima de la norma, estas empresas han sido inspeccionadas debido a quejas de la ciudadanía, hay emisiones que ni siquiera están normadas”, advirtió.

7%

Aseguró que encontraron que las grandes y pequeñas industrias aportan solo el 7% de la contaminación en Mexicali, el resto se debe a otras condiciones como la falta de pavimento, quemas clandestinas de basura, llantas y agrícolas, además del parque vehicular no regulado.

Siete clausuras

Efraín Nieblas, director de ecología del Ayuntamiento de Mexicali, señaló que en el ámbito local hay 45 expedientes abiertos contra comercios, de los cuales siete tienen resolución clausura.

Actualmente hay ocho comercios clausurados y doce retenciones de equipos de asado de carne, comentó el director de ecología.

Se unen

Las autoridades de los tres niveles de gobierno se unieron para diseñar un programa emergente de rescate ambiental de Mexicali, dadas las condiciones de calidad del aire y manejos de residuos.

Señalaron que buscarán fortalecer el actual plan de contingencia, debido a que solo deja a la buena voluntad de las industrias y ciudadanos, restringir actividades cuando los niveles de contaminación son muy altos.