Sin certificación mitad de centros de rehabilitación

El 50% de los centros de rehabilitación, opera en Baja California sin contar con la certificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), declaró el director del programa estatal contra las Adicciones.

En el estado tienen identificados cien centros de rehabilitación, el número suele variar, alrededor del 50% no cuenta con la certificación de la Conadic, declaró el director Marlon Marco Tapia Valdez.

No obstante, tienen el reconocimiento estatal y cumplen con los requerimientos de la Norma 028, algunos no se han certificado porque tiene que ver con la operatividad de la Conadic, no todos los años expiden, hay un desfase, mencionó.

“Hemos observado a partir de esta administración es que había una gran omisión de supervisión y también en lo relacionado a la capacitación, nos acercamos para que se certifiquen”, enfatizó.

El director informó que han detectando centros de rehabilitación que reciben apoyo de la Secretaría del Bienestar, pero que no cuentan con la certificación que avale sus procedimientos.

Comentó que están por firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Bienestar, para establecer un mecanismo que permita coordinar el padrón de beneficiaros de las asociaciones civiles que se dedican a tratar las adicciones.

“Toda asociación civil enfocada al tratamiento del consumo de sustancias, debe ser alineada al Instituto de Psiquiatría en su programa de revisión de los centros de tratamiento, es una diferencia del 20% aproximadamente”, declaró.

Algunos de los que no se han certificado, es porque son de reciente creación o no tienen el interés de agregarse al padrón, porque no buscan los recursos públicos, al ser empresas privadas.

Pretenden instalar un Comité Estatal de Supervisión de Centros, donde buscan incorporar otras dependencias que permitan sumar esfuerzos en salubridad e infraestructura. Lo más difícil de cumplir para los centros, son las modificaciones de infraestructura, el número de camas, la sobresaturación, y la papelería para llevar un expediente clínico, mencionó.

Muchos de los centros no tienen el antecedente de una formación profesional, y para eso es la capacitación que ofrece el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC).

Abundó que sí han detectado hacinamiento en algunos centros de rehabilitación, pero los administradores, escuchan con disponibilidad las recomendaciones y procuran cumplirlas.

Recordó que los programas para la salud mental estarán encaminados a 38 acciones del programa Juntos por la Paz de índole federal.