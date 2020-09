Siguen desacuerdos entre Ayuntamiento y CMIC

Continúan los reclamos y desacuerdos entre el Ayuntamiento de Mexicali y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción (CMIC) sobre la licitación de obras municipales.

En esta ocasión fue la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda quien al ser cuestionada sobre el tema resaltó que en anteriores administraciones las obras se entregaban de manera directa, sin licitaciones públicas como las de este periodo.

“Estaban muy acostumbrados a que se les entregaran las obras de manera directa, y ahora pues los ponemos a concursar, les ponemos requisitos, a lo mejor no les gusta” comentó “hay tantas constructoras que quieren participar, que cumplen con los requisitos, y no porque no estén afiliadas a una cámara no pueden hacer su trabajo”

Ávila Olmeda reconoció la participación de nuevas empresas locales, argumentando que se están utilizando materiales novedosos para las obras que construye actualmente el Ayuntamiento.

Si bien reconoció y pidió a la cámara un acercamiento, advirtió que no cederán “a berrinches” dando la prioridad a otras obras cuando la pavimentación es una de las principales necesidades del municipio.

“No estamos aquí para conceder las necesidades que tienen las constructoras, sino las necesidades que tienen los ciudadanos” afirmó.

Por su parte el dirigente de la CMIC en Mexicali, José Inzunza Ronquillo, resaltó que las empresas que han sido contratadas por el Ayuntamiento no se dedican a la pavimentación, y que una de ellas incluso fue constituida apenas este año.

Resaltó también que las obras que se licitan por invitación son de costos mucho más altos que las obras que se licitan por medio de convocatorias abiertas, lo cual consideran injusto para las empresas que compiten en este tipo de licitaciones.

“Las empresas que son de cámara, que tienen plantas de asfalto, no las han invitado, aún si ellos les pueden dar mejor precio porque tienen la materia prima” afirmó “ahorita ellos están agarrando como subcontrato de la gente a la que están contratando, en lugar de hacerlo directamente con las empresas que están capacitadas”

Inzunza Ronquillo negó que su intención sea el evitar que el Ayuntamiento invite a sus licitaciones a empresas ajenas a la Cámara de la Construcción, sino el pedir “piso parejo” para las empresas constructoras en Mexicali.