Con la dificultad de recomponerse del trauma, Aleida Limón Sánchez, madre de Joshue Romó Limón, desaparecido desde el 3 de febrero, acudió de nuevo a la Fiscalía para informar de lo ocurrido y pedir protección, pero esta tardó días en llegar con la dilación de respuestas a su petición.

Desde lo ocurrido, esta solicitud se materializó solamente en una visita de un agente de la Policía Municipal, sin bitácora, para preguntarle si todo estaba bien.

La maestra y directora de un plantel consideró esta medida como una burla. Hasta este viernes, ella seguía sola, en su vehículo atendiendo lo relacionado al caso de su hijo.

“Temo por mi vida, pero no me puedo callar por miedo”, expresó Aleida.

Ante la frustración, ha tramitado un amparo para que la Fiscalía informe de los avances a otras instituciones, para buscar colaboración a fin de resolver el caso.

Te puede interesar: “Estoy venciendo el miedo, quiero de vuelta a mi hijo, vivo o muerto”

“Nunca pensé que iba a vivir esto, ahora entiendo a todas las madres desesperadas que salen a buscar a sus hijos”, dijo Aleida en entrevista para LA CRÓNICA.

“Mi vida se detuvo en ese momento y es una angustia que no me deja vivir”. La madre de Jhosué guarda sus lágrimas para cuando está en casa, con su familia, aseguró.

Por fuera, en la calle, toma fortaleza para empujar, denunciar, insistir, presionar y hacer lo necesario para que le devuelvan a su hijo. Cada día, cada hora que pasa, le hacen pensar que no lo volverá a ver con vida.

“Prefiero llevarme la sorpresa de que esté vivo y vuelva a casa, a que me digan que está vivo y que solo encuentren su cuerpo”.

A estas alturas, ante la falta de avances en la investigación y la condición médica de Jhosué, Aleida sospecha que, si no lo mataron, pudo haber muerto de un infarto por la falta de sus medicamentos.

Para soportar el calvario, tuvo que acudir con un especialista para que la ayude a sobrellevarlo.

“Siento que me derrumbo, pero venzo el miedo y no voy a parar hasta encontrar a mi hijo, quiero que me lo devuelvan, ya sea vivo o muerto”, expresó.