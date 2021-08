Será obligatorio pasar verificación ambiental en BC

Pasar la verificación ambiental vehicular será obligatorio para poder transitar de manera regular en Baja California, así lo marcan las nuevas políticas del programa de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST).

El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, Carmelo Zavala Álvarez, informó que aprobar la verificación es una de las distinciones con la pasada versión del programa.

El ingeniero Carmelo Zavala describió que el programa de verificación vehicular ambiental, se aplicará a todos las unidades de motor que transiten en Baja California, sin excepción.

El costo del trámite será de alrededor de 540 pesos, en caso de que la unidad no pase la verificación, tendrá una oportunidad más para arreglar la unidad, y volver a presentarse a la inspección sin un costo adicional.

Informó que el engomado que se entregará a quienes pasen la verificación, estará personalizado, por lo tanto será inviolable, con el fin de que no puedan ponérselo a otra unidad, esta es otra distinción de la versión original del programa.

“Antes el Gobierno compraba un holograma general, no era personalizado para cada carro, entonces ese se lo podían pasar a otros, ahora tendrá un código QR con la información de la Unidad, es una etiqueta personalizada y se puede leer a distancia, eso da certidumbre y blindaje”, explicó.

Zavala estimó que el programa iniciará en operación a partir del mes de septiembre, esto implicará una coordinación con la Recaudación de Rentas, para garantizar que los trámites vehiculares impliquen la aprobación de la verificación ambiental.

Destacó que en este programa de verificación vehicular ambiental, mejora la tecnología utilizada, en el sentido de que hay mayor confiabilidad en la medición de las emisiones contaminantes de los vehículos, tanto la empresa concesionada como su equipo están certificados.

La verificación se podrá hacer con previa cita a través de una aplicación, con el fin de evitar que la ciudadanía realice largas filas en los días previos al vencimiento del plazo para la renovación de placas, detalla la dependencia.

¿Se permitirá circular los carros que no pasen la verificación?

“No, no, no, queremos que los carros que circulan en Baja California, pasen la verificación vehicular, que contaminan lo que se permite, un carro que no está afinado, contamina un 20% a 30% más que lo normal”, declaró.

“Desde luego que tienen oportunidades, con el mismo costo, pueden tener una segunda oportunidad de irlo a reparar y regresar a hacer la prueba”, aclaró el subsecretario de Desarrollo Sustentable.

Ante las críticas de los militantes panistas, que calificaron el programa como meramente recaudatorio, el subsecretario Zavala les respondió que era muy aventurado hacer ese tipo de juicios sin conocer las particularidades del programa.

“Va estar enlazado con el emplazamiento, yo creo que el programa no ha sido suficientemente divulgado, apenas se va a emitir el decreto, me parece atrevido descalificarlo, cuando todavía no se divulgan los detalles”, explicó.

LA CONCESIÓN

La concesión de los centros de verificación vehicular ambiental, fue entregada a la empresa Worldwide Environmental, por un periodo de 15 años, mencionó el funcionario estatal.

La empresa instalará en una primera fase ocho centros de verificación vehicular ambiental, de los cuales, dos estarán en Mexicali, tres en Tijuana, uno en Tecate, uno en Rosarito y uno en Ensenada, precisó.

Estos verificentros, tendrán una capacidad para el 90% del parque vehicular de Baja California. El subsecretario invitó a la población a ser responsable con el uso y emisiones de sus vehículos.

El ingeniero Zavala, añadió que el programa está en la etapa de asignación, y todavía falta la publicación del decreto, por lo pronto, las cuestiones técnicas están definidas.