Sin funcionar 17 camiones de basura rentados por Mexicali

Casi la mitad de los camiones que el Ayuntamiento de Mexicali rentó a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V. se encuentran todavía fuera de servicio por fallas, informó la oficial mayor Karla María Castillo Madrid.

Son 17 unidades de las 40 que fueron arrendadas por el municipio las que se encuentran en el taller debido a fallas menores o mayores, pero sin que se puedan utilizar para dar el servicio.

“Estamos analizando que si no cumplen, obviamente al momento de rescindir el contrato no pueden participar en la próxima licitación de la administración” indicó “entonces o cumplen o ellos saben a lo que están expuestos”.

De acuerdo a la funcionaria municipal, el Ayuntamiento ha tenido conflictos con el representante legal de la empresa, debido a que se encontraron varias ilegalidades en el contrato de arrendamiento, cuya fecha de vencimiento es el 30 de septiembre de este año.

Aunque ya se están aplicando las multas que prevé el contrato para este tipo de casos, señaló Castillo Madrid, se está presionando para que cumplan con la reparación de las unidades, con intención de que vuelvan a prestar el servicio.

“Las unidades que no están en ruta no se les están pagando, hemos tenido un ahorro considerable de acuerdo a lo que se presupuestó al momento que se firmó el contrato, pero aquí no es cuestión de ahorro, queremos el servicio, le exigimos el servicio” enfatizó.