Se unen cachanillas para ayudar a vendedora ambulante

MEXICALI, Baja California.- ha raíz de una foto publicada por este periódico donde la señora Fidelina Barrios Sánchez, originaria de Oaxaca, aparece junto a la mercancía que vende y una cartulina con la leyenda “cambio por alimento”, la comunidad mexicalense le dio apoyo con diversas despensas.

Fidelina Barrios Sánchez que lleva viviendo 15 años en esta ciudad y es originaria de Huajuapan de León Oaxaca, desde entonces se dedica a la venta de artesanía mexicana que manda pedir a Guerrero y Oaxaca, la cual recibe por paisanos que hacen el viaje con la misma idea de ella de tener una mejor calidad de vida.

Antes de la contingencia causada por la pandemia del Covid-19 la señora Fidelina laboraba en el cruce fronterizo ubicado en Nuevo Mexicali, en el cual había conseguido un permiso para poder laborar como comerciante ambulante y que a raíz de el confinamiento social, dejó de obtener las ganancias que habitualmente recibía.

Esto ocasionó que ciudadanos de esta ciudad se solidarizaron con ella brindándole apoyo con ciertas despensas que incluyen frijol, arroz, harina y sopas de vaso; Fidelina comenta que desde hace 4 semanas junto con sus familiares habían optado por resguardarse en su hogar por las recomendaciones de las autoridades ante el virus pero que desde hace 3 días volvieron a salir a vender porque el ahorro que tenían se estaba terminando.

“yo tengo a mi madre de la tercera edad que no puede trabajar y me siento mal por ella porque necesita de mí y de mis hermanos, por eso necesitaba salir de nuevo” con eso la señora Barrios Sánchez recurrió de nuevo a la venta de mercancía ambulante pero dadas las nulas ventas decidieron cambiarlas por alimento “no lograbamos vender y ahora nos vimos a la necesidad de cambiar la mercancia por alimento, por que si no, no comíamos” comentó.

De igual manera explica que su esposo se encuentra con diabetes y que necesita medicamentos el cual lo conseguían con las ventas pero ahora se les ha complicado; de esta manera tanto ella, su esposo y sus otros 6 familiares los cuales viven en una pequeña casa en la colonia San Fernando han decidido tomar las medidas necesarias para obtener alimento.

Los ciudadanos mexicalenses se caracterizan por ser solidarios y siempre brindar la mano a quien lo necesita, y con este ejemplo no fue la excepción con lo cual Fidelina se mostró profundamente agradecida con los ciudadanos que han brindado su apoyo.

“yo le doy gracias a todos los cachanillas que nos han respondido muy bien, no tengo palabras para agradecerles, que dios los bendigan y se los multiplique y lo que yo recibo lo comparto con los miembros de mi familia” agradeció.

también dejamos un numero de contacto para aquella persona que se quiera comunicar directamente con la señora Fidelina Barrios Sanchez 686-370-3288.