Se triplica atención por trastornos mentales: IPBC

Se han triplicado las atenciones por trastornos mentales en el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC) en el último año, alcanzado las nueve mil atenciones, dio a conocer el director del IPBC, Víctor Salvador Rico.

En promedio se daba atención a aproximadamente tres mil pacientes al año, pero en el último año se han dado nueve mil, el aumento se registró posterior a la pandemia del Covid-19.

Los principales padecimientos en los adultos son la depresión y la ansiedad, en los niños y niñas es el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión y ansiedad.

Los niños, niñas y adolescentes representan el 30% de los pacientes del IPBC, mientras que seis de cada 20 bajacalifornianos que padecen de algún trastorno mental, solamente uno llega a buscar atención profesional.

Desde la pandemia se registró un aumento en las atenciones en menores por depresión, principalmente por el aislamiento social que enfrentaron durante todo el 2020.

Perdieron las relaciones interpersonales, lo que detonó que se enfrentarán a padecimientos como la ansiedad y la depresión, además de que posteriormente se tenían que adaptar a la normalidad.

Derivado del aumento de casos de diferentes trastornos mentales el IPBC ha buscado acercarse a las personas para que puedan ser atendidas a través de diferentes campañas en las comunidades.

Ante el aumento de atenciones por trastornos mentales en el estado se estima que hay más personas con este tipo de padecimientos, pero que no acuden a recibir atención profesional, incluso mucho por estigma.

Sigue habiendo un estigma de yo no voy con el psicólogo, no voy con el psiquiatra, yo puedo solo, eso sigue prevaleciendo de que yo puedo solo y el echale ganas y no se trata de eso” finalizó.