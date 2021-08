Se secan árboles de línea fronteriza

MEXICALI, B.C.- Alrededor de una veintena de árboles en la línea fronteriza se secaron luego de las obras en el muro fronterizo entre Mexicali y Calexico, sus troncos y ramas, que alguna vez daban sombra y oxigeno, ahora representan un riesgo para la comunidad.

La hilera de pinos salados que se encuentran en la zona oriente de la vialidad Colón, se secaron, por los trabajos del muro fronterizo, o por la falta de mantenimiento del Ayuntamiento de Mexicali, opinaron los vecinos de la zona.

El señor Javier Soto, tiene su hogar justo en frente de uno de los pinos salados secos, mencionó que desde que instalaron el cerco fronterizo, las autoridades locales dejaron de regarlos.

Las ramas de los árboles se ven quebradizas, algunos están tan inclinados que pareciera que van a caer sobre la vialidad, que por la mañana y tarde es muy concurrida por los automovilistas.

“Ya tiene desde que pusieron el cerco ese grandes, se comenzaron a secar porque inclusive yo no he mirado que los rieguen, antes sí pasaba una pipa del municipio y les echaba un chorro de agua, y ya no he mirado eso”, comentó.

Los vecinos mencionaron que los árboles no son muy viejos, pero sí tenían varios años, incluso su altura ya era de considerable tamaño, y servían como protección de los fuertes vientos típicos de Mexicali.

“Lo que pasa, es que en un principio yo pensé que los iban a cortar para que no se brincaran los pollitos para aquel lado, cortaron unos cuantos y otros los dejaron”, platicó Soto.

“La verdad no sé qué está pasando, porque se mira feo, dan mal aspecto, e igual, si vienen manejando, y les cae una rama en el cofre, en el techo de tu carro, quién sabe qué te ande pasando, porque sí están muy fuertes”, compartió.