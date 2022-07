Se realiza la apertura del Centro de Atención Empresarial

Se realizó un evento para realizar la apertura del Centro de Atención Empresarial del gobierno de Mexicali. A este acudieron la presidenta municipal Norma Alicia Bustamante, el coordinador de FOMYDE, el presidente de la CCE y la presidenta de la CANACO.

En este módulo lo que se buscará es que los tiempos de respuesta se reduzcan, que los trámites sean más sencillos. Lo que se busca es enlazar a las pequeñas empresas con los programas de apoyo empresarial.

Durante el evento la directora de la cámara de comercio agradeció el apoyo que se le ha dado por parte de la presidenta municipal. Además de pedir que se le brinde más ayuda a las pequeñas empresas.

Te puede interesar: Realiza IMSS BC trasplante de órganos número 14

Con la apertura de este nuevo módulo el apoyo en el sector económico se realizará de una forma más efectiva y rápida. Además se busca que al momento de realizar los trámites se eviten problemas que eran muy comunes.

“Esa era la gran tragedia, tocar aquí, tocar allá. Saben qué, cuando terminaban con el último tramite y regresaban, ya no valía ya que el tiempo ya había pasado, me contaban eso y no lo podía creer”, afirmó la presidenta municipal Norma Bustamante.