Se quejan de alzas pero compran, señalan locatarios

MEXICALI, B.C.- A pesar del alza de precio en productos como bebidas azucaradas, cigarros o bebidas alcohólicas en este 2020 debido a la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, las personas siguen comprándolas y consumiéndolas, comentaron locatarios de la ciudad.

Los tenderos mencionaron que las quejas se hacen presentes al llegar a caja y pagar los productos, pero eso no quita que los sigan comprando, pues son artículos de consumo diario para algunas personas.

CIGARRILLOS

La señora Elizabeth por ejemplo mientras acomodaba mercancía en la tienda, expuso que los cigarrillos se elevaron alrededor de 10 pesos su precio a comparación del año pasado, pues de 54 pesos se elevaron a 64 pesos.

“La verdad que en nuestro caso todo lo miramos muy normal, la gente sigue comprando, pues parece ser que su vicio no lo dejan así cueste más caro año con año”. “Pero no fuera cuando sube la leche porque ahí sí se queja la gente, pues parece que solo en esos momentos la gente si busca que todo sea más barato”, comentó.

DISMINUCIÓN DE VENTA

Alexa, encargada de otra tienda en la ciudad, expuso que por al menos en su local ha visto que la gente a comprado menos productos como galletas o refrescos, dejándolas en mostrador cuando ya es hora de pagar.

“Aquí yo si he visto personas que ya no compran galletas o sodas porque se les hace caro, pero son productos que de cierta forma siempre se están consumiendo”. “Así que la gente se va a acostumbrar y las va a comprar otra vez, pues siempre pasa lo mismo”, expresó.

ALTERA EL BOLSILLO

Alfredo quien estaba atendiendo a su clientela comento que con sus años al frente de una tienda, puede comentar que esta alza del precio siempre altera el bolsillo del mexicalense.

“Lamentablemente la gente tiene que acostumbrarse cuando ciertos productos suben de precio y pues sabemos que altera su bolsillo diariamente”.

“Pero pues no se deja de consumir, no se deja de vender y aunque la soda suba de precio, la gente está impuesta a comprarla así que no hay mucha diferencia”, mencionó.