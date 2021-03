"Se nos va la vida" buscándolos: familiares de desaparecidos en BC

Bajo el fuerte sol de Mexicali y armados sólo con varillas, palas, picos y algo de agua para el camino es como integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas iniciaron este viernes la búsqueda de sus amigos y familiares desaparecidos, algunos hace más de 25 años.

Con un equipo integrado de 25 ciudadanos y personal de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal de Seguridad (GES), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y periciales, se dirigieron a las zonas aledañas a la llamada Bomba Cero con la esperanza de encontrar alguna pista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Foto: Javier Gallegos

"Yo no puedo quedarme en mi casa a esperar, a llorar, yo me siento bien andando, porque se que ando buscando a mi hijo, o a cualquiera que encuentre, es darle paz a las familias" declaró Imelda López Bastida, integrante del grupo Unidos por Nuestros Desaparecidos.

Foto: Javier Gallegos

La señora Imelda, cuyo hijo Pierre Meza López permanece como desaparecido desde 2006, participa en la llamada "Mega Búsqueda" de personas que realiza el Movimiento Estatal por los Desaparecidos en Baja California, que inició el pasado 1 de marzo en Tecate.

Tras casi 15 años de la desaparición de su hijo, Imelda afirma que las autoridades no han reportado ningún avance a la investigación, y que si bien mantiene la esperanza de encontrarlo, también siente temor.

"A la vez quiero encontrarlo, a la vez no quiero encontrarlo en las condiciones como se han encontrado restos, que te entreguen un cráneo, que te entreguen cualquier parte del cuerpo" admitió "eso me aterra, pero yo quiero saber qué pasó con mi hijo, ya tener un poco de paz y darle cristiana sepultura"

"Se nos está yendo la vida buscándolos, pero tengo fé en que algún día voy a saber de él" finalizó.

Foto: Javier Gallegos

En situación similar se encuentra Bárbara Martínez, quien viajó desde la ciudad de Tijuana para apoyar en la búsqueda a los colectivos mexicalenses y se encuentra en la búsqueda de sus dos hijos.

Bárbara, integrante del colectivo Tolano, vivió la desaparición de su hijo Cesar Ezequiel Rico De la Cerda hace dos años y cinco meses, cuando el joven tenía 17 años.

Tres meses atrás sufrió la desaparición de su segundo hijo, también de 17 años, presuntamente por parte de elementos de la policía de Rosarito, de lo cual afirma la Fiscalía General del Estado ya cuenta con evidencia.

A pesar de que ha recibido amenazas por parte de elementos de la corporación policial y de la delincuencia organizada, la mujer afirma que no ha recibido respuesta a su petición de protección ni avance en el caso de sus dos hijos.

"En todos los estados es lo mismo, el gobierno es una porquería que no hace nada por nuestros desaparecidos" expresó "tu preguntale una cifra a ellos, cuántos desaparecidos hay, en cualquier estado de la República te dicen la mínima, tu pregúntale a los colectivos, y la diferencia es enorme"

Foto: Javier Gallegos

La búsqueda

Los colectivos partieron cerca de las 10 de la mañana del estacionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) al sitio de búsqueda, un terreno desértico cerca de la Bomba Cero en Mexicali, donde se dispersaron para buscar restos o cualquier cosa que los lleve hacia sus familiares.

Ahí, en apoyo con elementos de las corporaciones de seguridad, palas, varillas y picos, comenzaron a buscar restos que pudieran llevar a encontrar restos de alguna persona.

Juan Manuel León Martínez, Comisionado Estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, ha acompañado a los colectivos en sus últimos recorridos.

Informó que durante las búsquedas realizadas en días anteriores en Tijuana y Tecate se localizó una osamenta y huesos humanos, y que la jornada a realizarse viernes, sábado y domingo en Mexicali se llevará a cabo en lugares donde los familiares de las víctimas consideran podría haber pistas que lleven al paradero de los desaparecidos.

"Tratamos de traer toda la tecnología a esta mega búsqueda con la finalidad de tener logros, en cierta forma encontrar a las personas que están buscando las víctimas y colectivos" comentó.

Tanto el comisionado como algunas de las integrantes del grupo de búsqueda solicitaron a la población en general que se unan a la causa y apoyen este tipo de jornadas, además de denunciar cualquier información que puedan tener sobre los casos.

"Que nos digan, nosotros no queremos saber quienes fueron, no queremos culpables, solo queremos encontrarlos" aseguró Imelda "que nos manden un anónimo a la página y no les va a pasar nada, sólo nos van a dar un poco de paz a nuestras vidas, a nuestro corazón"