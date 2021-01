Se mantendrá como séptimo

El refuerzo mexicalense de los Tomateros de Culiacán, Jesse Castillo, produjo ocho carreras en los tres primeros juegos de la semifinal ante los Yaquis de Ciudad Obregón, sin embargo, seguirá desempeñándose como séptimo en el orden al bat, así lo afirmó el mánager del equipo, Benjamín Gil.

“No lo subiré en el lineup porque eso no se hace. No sacaré a Joey Meneses (cuarto en el orden) de la alineación. Nadie me asegura que Castillo bateará para 900 (de porcentaje) el resto de los playoffs, porque de esa forma lo pondría hasta de primer bat para que agarre otro turno”, dijo Gil en rueda de prensa.

El primera base de los Algodoneros de Guasave fue adquirido por los ‘guindas’ apenas el pasado 10 de enero, no obstante, ya es pieza clave en el accionar de los Tomateros, pues de su mano éstos ganaron los primeros dos juegos de la serie ante la ‘tribu’.

“La ofensiva está funcionando. El lineup se ve muy bien y por eso no le voy a cambiar. También el estado de ánimo de los muchachos se encuentro al 100 por ciento”, agregó el timonel tijuanense.

Previo al compromiso del sábado, Culiacán era el equipo semifinalista con más carreras anotadas gracias a un total de 18, pues Ciudad Obregón tenía trece, seguido de los Naranjeros de Hermosillo con siete y los Sultanes de Monterey con seis.