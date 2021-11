Se ganan los primeros amparos por cobros ilegales de la CESPM: Coparmex

Ante supuestos cobros ilegales hacia Coparmex por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, se han ganado 16 amparos de un total de 216, lo cual representa 45 millones de pesos.

Así es como lo dijo Octavio Sandoval, presidente de Coparmex Mexicali, quien señaló que dichos cobros tenían la característica de ser un derecho subrogado a una entidad, lo cual no es posible.

"Las facultades de cobro no se subrogan, el estado no puede subrogar o cobrar impuestos a una empresa particular".

"Pero más allá de eso, es sobre la estigmatización que se hizo sobre las personas, haciendo que se hayan ganado ya 16 amparos y que así se devuelva el dinero porque fue un cobro ilegal", comentó.

El presidente señaló que el gobierno no puede tomarse esas atribuciones, por lo que espera que transparenten las operaciones de Cespm-Fisamex, así como se rindan cuentas de donde está el dinero cobrado.