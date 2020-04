Se contagia de Covid al atender paciente; espera recuperarse para volver a la “lucha”

En su lucha por salvar a los más delicados por el covid-19, la enfermera Lourdes Ortiz Ochoa, resultó contagiada; su pesar va más allá de los malestares físicos, puesto que su mayor deseo es volver al hospital y cumplir con el compromiso de su profesión.

Mejor conocida como “Lulu”, es enfermera especialista intensivista, labora en la Clínica 30 del IMSS, en Mexicali, Baja California, atiende a los enfermos que llegan al área de cuidados intensivos.

Por el área en el que se desempeña, Lulu supo desde antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la ciudad, que ella se contagiaría, la cuestión sería cuándo y cómo reaccionaría su cuerpo.

Con evidente valentía, Lulu continuó cumpliendo con sus jornadas laborales, pero sería una paciente sospechosa de portar el coronavirus, la que contagiaría a la enfermera, ya que en esas fechas, el personal de salud solo tenía cubre bocas, carecían de trajes completos.

Lulu dio servicio a dicha paciente desde el miércoles 8 de abril, para el día 10 comenzó con los primeros síntomas, el 12 le tomaron la prueba, y el 16 abril resultó positiva, al día de hoy sigue en resguardo, precisó la enfermera.

“Creo que me contagie con una paciente que todavía no estaba confirmada como positiva a Covid, después de varios días que estuve con ella”, explicó a través de una video llamada, ya que actualmente sigue aislada, con el fin de evitar la propagación.

“Si entrabamos con los cubre bocas quirúrgicos, al cubículo de ella en especifico, pero pues no con todo el traje, gorro, goggles, cubrebocas de alta eficiencia, como son pacientes de terapia intensiva, uno hace procedimientos, muy generadores de aerosoles, como aspiración de secreciones, entonces de ahí me contagié, básicamente”, describió.

Rápidamente presentó síntomas y fue incapacitada, el primer día tuvo tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, al tercer y cuarto día presentó fiebre, “Para el lunes ya no tenía fiebre, solo me sentía muy agitada, sobre todo al intentar subir y bajar las escaleras, todos los días checaba mi presión y sí estaba alterada por la misma enfermedad, me dolía el cuerpo como cuando haces mucho ejercicio, poca tos y quería estar acostada, mi esposo tenía que hacer todo”, describió.

“Definitivamente yo ya sabía que me iba a contagiar porque soy enfermera en medio de una pandemia, solo que no sabía cuando iba a ser, lo bueno que fue al inicio de todo esto, porque cuando regrese de la incapacidad, voy a poder seguir atendiendo pacientes”, mencionó.

“No estoy asustada, más que nada no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, me considero una persona sana, no fumo, no tomo, trato de mantenerme activa, pero tenemos el riesgo de laborar, ya sabía que me iba a contagiar”, prosiguió.

Lulu fue del 80% de las personas que presenta sintomatología leve, solo temió por la reacción de su familia, quienes podrían alterarse luego de ver la información en redes sociales y la televisión sobre la mortalidad del coronavirus.

“Yo ya sabía que mi esposo estaba contagiado, porque como pareja obviamente no teníamos distanciamiento social, pero tuvimos aislamiento desde tres semanas antes del contagio”, informó.

ESPERA VOLVER

Como personal de salud y como enfermera, Lulu siente frustración al no poder estar en la clínica para trabajar codo a codo con el resto de sus compañeros en beneficio de la gente, haciendo su trabajo.

“Para eso estudié, y estoy orgullosa de mi profesión, entonces, eso es lo que me tiene inquieta, que yo ya quiero ir a ayudar, y estar ahí codo a codo, pero por ahora no lo puedo hacer, igual queda mucho tiempo por delante de pandemia, y creo que podré ayudarlos”, compartió.

Hay de todo, están los precavidos, pero también los irresponsables socialmente, me da coraje que a lo mejor anden como si nada asintomáticos, contagiando a miles, mientras que nosotros en el hospital estamos saturados.

“No hay personal, muchos están de licencia por enfermedad, no solo por Covid, sino por las comorbilidades, imagínate un hospital saturado y además atendido con solo la mitad del personal, ojalá que la gente tome conciencia”, deseó la enfermera.

“Estamos todos en esto, y cuando los incapacitados volvamos los vamos a relevar, porque ellos están cansados, fatigados, es mucha carga emocional, la que se llevan a casa, porque uno como personal de salud, te alejas de tu familia para protegerlos”, explicó.

Pidió a la sociedad seguir las indicaciones de las fuentes oficiales, no hacer caso a las fake news, y seguir en aislamiento, ya que es muy frustrante ver que a pesar del gran esfuerzo del personal de salud, la gente sigue saliendo por causas no esenciales.