San Valentín Baja derrotó a Santa Rosa

En un partido de muchos goles, San Valentín Baja derrotó 4-3 a Santa Rosa para seguir en la pelea y buscar un lugar en la liguilla de la Liga Urbana de Primera Fuerza.

El Campo Necaxa fue testigo de cómo la Santa Rosa se adelantó en el marcador con un contragolpe donde Juan Doñan remató con la derecha para poner el 1-0 al 8`, la reacción de la Baja fue hasta los minutos finales de la primera mitad, cuando Brian Rivera aprovechó unos rebotes dentro del área y empujó el esférico con la derecha para poner el 1-1 al 37, para que antes de irnos al descanso, David Franco apareció completamente solo dentro del área chica para empujar el balón y darle la vuelta al marcador 2-1 al 39`.

Para la segunda mitad, los azules aumentaron la diferencia con una gran jugada colectiva donde Miguel Arregui entró dentro del área para empujar el esférico y poner el 3-1 al 65, más tarde Omar Jiménez apareció desde el punto penal para poner el 4-1 al 72.

En los minutos finales del encuentro, Manuel Díaz sacó un potente remate con la derecha dentro del área que terminó en el ángulo del rival para el 4-2 al 85 y Antonio Pérez aprovechó un grave error defensivo para empujar el esférico con la izquierda y dejar las cifras definitivas de 4-3 al 89.

PRÓXIMA JORNADA

Viernes 18 de marzo.

Cóndor vs Barcelona San Ignacio

Domingo 20 de marzo.

San Valentín Baja vs Ferrocarril

Bachilleres Baja vs Col. San Luis

División del Norte vs Santa Isabel

Pueblo Nuevo vs Álamo Islas

Gómez Farías vs Alianza

Santa Rosa vs Revolución