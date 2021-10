Resaltan ciudadanos aumento en el tráfico en Mexicali

Un aumento en el tráfico de la ciudad han identificado los cachanillas en las últimas semanas, sobre todo en la zona de Lázaro Cárdenas, señalaron algunos ciudadanos a La Crónica este domingo.

Los mexicalenses señalaron que es el boulevard Lázaro Cárdenas la vialidad con mayor tráfico de vehículos, sobre todo en horas picó, aunque también se mencionaron otras como el boulevard Anáhuac, la carretera a San Luis y la calzada Independencia.

Asimismo, algunos de los entrevistados comentaron algunas de sus ideas para evitar este tipo de congestionamiento en las calles de la ciudad.

"Pues si hay [más tráfico], porque ahorita están haciendo la obra esa" señaló Adolfo Palomar, refiriéndose al futuro puente vehicular Río Nuevo "lo único que se puede hacer es salir a una hora, porque hay mucho carro, ir planeando la hora"

"Que hubiese más patrullas de tránsito checando eso, que estén más al pendiente" consideró José Pedro Carrillo, para evitar afectaciones por el tráfico.

Foto: Daniel Reséndiz

"Hay mucho, porque está cerrado Río Nuevo y Lázaro Cárdenas" resaltó Adriana Escobar "más ahorita que viene diciembre, no hubieran cerrado hasta que pasaran las fechas navideñas y eso"

"Son tantas que ya no me acuerdo de los nombres" aseguró Cesar "es por la construcción de un puente, no me acuerdo la calle"

Foto: Daniel Reséndiz

"Una mejor vialidad y, sobre todo, que las reparaciones sean más rápidas y efectivas" pidió Armando Hernández.