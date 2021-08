Requiere Mexicali mínimo 100 camiones de basura

Al menos 100 camiones recolectores de basura son los que necesita Mexicali para prestar el servicio en todo el municipio, admitió la oficial mayor Karla María Castillo Madrid.

De acuerdo a la funcionaria municipal, se requerirían al menos 42 camiones recolectores tan solo para dar servicio una vez por semana al Valle de Mexicali, mientras que actualmente funcionan solo 32.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mexicali cuenta con 43 camiones propios, aunque se calcula que se requieren poco más de 50 recolectores para dar los servicios que requieren en la ciudad.

Por otra parte, siguen las negociaciones con la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V., con la que se tiene un contrato de arrendamiento por 40 unidades recolectoras de basura de las que 17 se encuentran fuera de servicio.

Si bien para Castillo Madrid no fue una mala decisión el arrendamiento de los vehículos, pues no se darían abasto con los camiones propiedad del Ayuntamiento, consideró que quizás fue incorrecta la elección del proveedor.

“Las unidades vienen del sur de México, y a lo mejor las condiciones climáticas, las condiciones en las que está Baja California no son las más adecuadas, ósea nomás me sube a más de 40 grados se me empieza a calentar, las llantas truenan, pero no es lo mismo las condiciones climáticas” dijo.

Sobre los camiones fuera de servicio, la funcionaria señaló que actualmente no se están pagando las unidades que no están en funciones, y que la empresa les hizo entrega de algunas unidades para sustituir las que requieren reparaciones.