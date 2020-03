Rentas y préstamos prendarios quedarán protegidos a causa de la pandemia

La iniciativa de reforma plantea que a las personas que rentan un local comercial que otorgue servicios, se le tenga una espera de por lo menos dos meses ante la contingencia provocada por el Covid-19.

En el caso de las personas que están rentando una casa de hasta 120 metros cuadrados, suceda esta misma figura y no se considere una falta en el compromiso de pago, toda vez que se imposibilita el pago en caso de pasar por dificultades económicas derivada de la pandemia.

Para las casas de cambio, esta reforma, pide no considerar los siguientes dos meses moratorios en caso de falta de pago, y no podrán considerar vencidos los préstamos prendarios, por lo que no les van a poder vender los bienes empeñados.

Esto es impulsado por la crisis que está generando la desaceleración económica a causa de las recomendaciones del sector salud de permanecer en casa o cerrar algunos negocios.

El inicialista de la reforma, el diputado, Juan Manuel Molina, dijo que esto no deja desprotegidos a los dueños de los locales o de las casas que se están rentando, solo es un periodo de espera ante la crisis.