Regresarán los Zorros a los emparrillados de la ONEFA

MEXICALI, Baja California. Zorros del Cetys Mexicali se declaran listos para regresar a los emparrillados y disputar la Temporada 2023 de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano (Onefa).



La tropa mexicalense abrirá campaña este 8 de septiembre a partir de las 19:00 horas en la madriguera de los Zorros ante la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).



“Estamos más que listos para comenzar con el pie derecho, las expectativas son altas y el objetivo es el campeonato, creo que en todas las líneas los chicos han agarrado experiencia y creo que eso puede ser factor”, expresó el headcoach de Cetys, Luis Cervantes.



Por otro lado, el capitán de la escuadra mexicalense adelantó que será un partido muy apretado y que espera una temporada positiva.

“Ambos equipos no nos conocemos en la forma de jugar, pero nosotros hemos tenido una gran preparación para comenzar con un triunfo, sobre los nuevos equipos de Guadalajara, Querétaro y Coahuila, sin duda alguna vienen a subir la competencia al fútbol estudiantil”, resaltó Rodolfo Navarro quien se desempeña de liniero defensivo.“Ellos han hecho un gran trabajo ya que se han adaptado muy bien a las jugadas del coach y fíjate que no solo durante el entrenamiento están ahí con nosotros fuera del mismo también estamos juntos y todo; hay mucha unión para este año y eso nos ayudará bastante”, concluyó.UABC vs Tec. QuerétaroUACH vs ULMUACJ vs ASUQITSON vs Anáhuac Querétaro

