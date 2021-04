Registra Juntos haremos Historia a Monserrat Caballero por Tijuana

Este domingo 11 de abril se llevó a cabo el registro oficial ante el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) de los aspirantes de Morena a convertirse en candidatos de las cinco alcaldías que se competirán en Baja California durante el Proceso Electoral local 2020-2021.

Durante la mañana y tarde de este domingo se realizaron los diferentes eventos protocolarios del registro de cada uno de los candidatos, tanto de los que van de forma individual como los que van por parte de la coalición Juntos haremos Historia en Baja California, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Los aspirantes que se registraron para competir de forma individual por Morena fueron la ex-directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacum) Norma Bustamante Martínez a la alcaldía de Mexicali, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (Cespte) Edgar Darío Benítez por Tecate y la alcaldesa Araceli Brown busca su reelección en Playas de Rosarito.

Como parte de la coalición Juntos haremos Historia están Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada que busca un segundo periodo, y la diputada local con licencia Monserrat Caballero Ramírez a la alcaldía de Tijuana.

Aunque el registro de Caballero Ramírez estaba programado en segundo lugar, después de la candidata de Mexicali, fue hasta pasadas las 6:00 de la tarde del domingo cuando se llevó a cabo, convirtiéndose en la última candidata en registrarse.

Foto: Daniel Reséndiz

Fuentes extraoficiales señalaban cambios de ultimo minuto a la planilla como la causa de este retraso, sin embargo, al ser cuestionada sobre el tema la candidata dijo desconocer el motivo y aseguró que fue el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena quien definió a quienes la acompañan como parte de la planilla.

"Es una planilla fuerte que yo acepto, respeto, con mucho gusto ellos me acompañarán" comentó "no se que pasó con certeza, porque lo importante es siempre ver al futuro, estamos en el presente, ya nos registramos, y ya no me voy a ocupar por saber que pasó, porque necesitamos ver al futuro"

Acompañando a la totalidad de los candidatos se encontraba el representante de Morena ante el Instituto electoral, Francisco Javier Tenorio Andujar, pero no se presentaron dirigentes del partido a nivel estatal o federal, ni tampoco se contó con la presencia de la candidata a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda.