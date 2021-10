Recibirá Sidurt cien obras en proceso: Espinoza

La próxima administración heredará una carga laboral de más de cien obras pendientes de concluir que se venían trabajando por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt).

Arturo Espinoza Jaramillo, quien fue anunciado como el próximo titular de la Sidurt, señaló que ya le pidió a la actual secretaria, Karen Postlethwaite Montijo, que se dejen estas contrataciones con el mayor orden posible.

En entrevista para EL IMPARCIAL, Espinoza aclaró que si bien esa herencia es de los mayores retos, no será motivo para pasmar la meta de lograr un millón de metros cuadrados de pavimentación para el año 2022.

Señaló que asumió la responsabilidad de buscar todas las oportunidades que existan en el universo de las posibilidades para invertir en infraestructura, refiriéndose a que si el equipo de trabajo ve una oportunidad, se consiga.

¿CUÁL ES SU PERFIL?

Tengo 18 años trabajando en los gobiernos, desde ser encargado de las obras públicas en Mexicali, en un par de administraciones, desarrollamos actividades en su tiempo revolucionarias que cambiaron la forma de hacer, desde la sincronización de semáforos.

A lo que voy es que con un buen equipo de trabajo y con nosotros, nuestra fortaleza es la responsabilidad y búsqueda de recursos, con ideas hacia el beneficio de la gente, desde un mantenimiento de una vialidad, un puente.

¿CÓMO VA LA TRANSICIÓN?

Desde septiembre con una serie de reuniones nos fueron planteando las acciones que habían llevado a cabo, y sobre todo las que van a quedar en proceso, y agradezco a Karen Postlethwaite, se portó muy bien su equipo de trabajo.

Nos enseñaron las zonas con problemas de deslizamiento en Tijuana, hay que darle continuidad, temas de coordinación con Estados Unidos para las garitas, Otay II, hemos hablado con las seis paraestatales de la Sidurt, hay temas en el Indivi por los asentamientos humanos irregulares de forma masiva.

Hay asuntos en la construcción de escuelas, porque van un poco atrasados, hay que echarle más ganas, revisar las responsabilidades de la Comisión Estatal de Energía (CEE), el tema de la fotovoltaica, vamos a llegar con mucha tarea.

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO DE LA SIDURT?

Sabemos que siempre habrá puntos para mejorar, fue una administración de dos años que se les complicó el tema de recursos para ejecutar la obra, dado la pandemia que por un año les demandó recursos.

Sí hay un acumulado de inversiones en infraestructura que han atrasado, y tenemos la responsabilidad de hacer cosas inmediatas para empezar a cubrir el rezago, pero también planificamos lo que viene, no queremos estar nada más apagando fuegos.

¿CUÁNTAS OBRAS HAY EN REZAGO?

Son más de cien contratos, en todo el Estado, es un reto importante, porque muchos de los contratos tendrán que darles algunas soluciones técnicas que no se han dado, tendrán algunas soluciones económicas.

Yo le pedí a Karen que trate de regularizar eso antes de que entremos, para que luego no me diga el contratista que “oye si era esto y no me lo autorizaste”, entonces entre menos tiempo perdamos en eso, vamos a actuar más rápido hacia lo que viene.

Tenemos una agenda para los primeros 30 días, que considera estos contratos, empezar a revisar los más importantes, los que están generando más problemática a la gente, para que haya una solución lo más pronto posible, los que ya están cerrados, terminar de cerrarlos.

El Gobierno actual pidió un préstamo de 3 mil millones de pesos (MDP), esas cien obras más o menos abarcan unos 1 mil MDP, hay entre 300 a 400 MDP que ya están ejercidos, y algunas obras van a alcanzar a cerrar, y a nosotros nos van a quedar unos 1 MDP para administrarlos.

Nos van a dejar listos para ejercer los 1 mil MDP, o puede ser un poquito más, hasta 1 mil 500, todavía no tenemos los número cerrados, ellos todavía están haciendo contratos a pesar que no los van a poder iniciar, el último cierre lo tenemos el lunes o martes, y vamos a poder ver cuánto comprometieron de los 3 mil.

¿PODRÍAN SUSPENDER OBRAS?

Si no está muy clara la ejecución técnica de las obras, o su beneficio, pues tendríamos que tomar una decisión de ese tipo, la guardamos, y vemos por donde le seguimos.

¿CUÁLES SON LAS METAS?

Nuestra base es atacar lo que ya está en una forma crítica, si vas de Tijuana a Rosarito, tienes que pasar por un nodo que necesita atención de manera inmediata, debemos solucionar otras cosas más en Tijuana, el corredor 2000, tomar una decisión para su ampliación.

Como meta en general es llevar a cabo estas obras inmediatas y urgentes, y armar un paquete para los próximos seis años, para que mejore la movilidad, el ambiente urbano y la disponibilidad para el desarrollo social.

En vialidades vamos a trabajar con los Ayuntamientos para lograr un mantenimiento grande y continuo dentro de las ciudades, y trabajar un proyecto de pavimentación nueva, por eso la Junta de Urbanización, y los Ayuntamientos deben de buscar recursos.

Nos ponemos una idea de 1 millón de metros cuadrados anual, para reconstrucción o pavimentación en el Estado, y otro millón de metros cuadrados en las vialidades, esos dos programas hay que armarlos y se va a venir dando en el primer trimestre del 2022, y el de pavimentación en el segundo semestres, debe andar en unos 300 MDP.

¿TIENEN UN PLAN PARA EL USO DEL RECURSO DE LOS CARROS “CHOCOLATE”?

Antes de que nos anunciara el presidente eso, ya nos habíamos acercado con los Ayuntamiento para eso, ya que llegue este recurso habrá que ver cómo lo vamos a manejar, si llega al Estado, o al municipio, de todas formas no nos vamos a detener para esperar que llegue el dinero de los “Chocolate”, la idea es empezar ya.

¿QUÉ LE ACLARA A QUIENES SE PREOCUPAN POR SU VINCULACIÓN CON GOBIERNOS PANISTAS?

Yo no soy panista, no estoy registrado en el PAN, salí en el 2007, hace 14 años, en los cuáles trabajé fuera de la ciudad, fuera de cualquier relación partidista, entonces regresamos al servicio público, no es un servicio partidista, y agradezco la oportunidad de que se puedan utilizar mis habilidades para el beneficio de la ciudad, la verdad no tengo ninguna relación muy formal con alguna persona de acción nacional.

¿CÓMO ENCUENTRAN LAS FINANZAS DE LA SIDURT Y LOS LITIGIOS HEREDADOS?

Hay un listado importante de adeudos que nos ha entregado, debo revisarlo con Hacienda para ver cómo va a proceder, son adeudos de esta administración que va a salir, tendremos que revisarlos todos, y si son válidos, tendremos que hacerle frente, se tendrá que pagar, no podemos dejarlo irresponsablemente, habrá que revisarlos, y los que sean procedentes que procedan.

¿SE VAN APOYAR DE NEXT ENERGY PARA OPERAR EL ACUEDUCTO?

Se cortó la electricidad durante una semana y está muy endeble el almacenamiento que tiene Tijuana, en la presa el Carrizo el margen es muy poquito si algo le pasa al acueducto, estamos hablando que hay agua para 12 días si se dejara de bombear agua, están haciendo un esfuerzo ahorita para recuperar en lo posible el agua almacenada, sé que es poco, y estamos junto con otros especialistas armando una propuesta para que entrando, se amplíe la cantidad de agua que viene del Valle hacia Tijuana, para bombear, los más posible en invierno, para que en verano, tengamos el margen de un mes de almacenamiento.

En energía, tenemos que revisarlo, no tenemos los documentos, ni los números para tomar esta decisión, vamos a tomar la mejor decisión para que el costo de la energía sea el mejor, y no tengamos letras chiquitas y a la hora de la hora paguemos más de lo que se debía, incluso con la CFE, podría haber opciones.