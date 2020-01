Rechazan financiar a “Pulmón Urbano”: pedían 6.5 mdp

Respaldándose en un compendio de firmas, la organización Pulmón Urbano AC, solicitó al Ayuntamiento de Mexicali 6.5 millones para ampliar su red de aparatos, el proyecto fue rechazado a falta pruebas que demostraran lo que promete.

Isadora Clark Ordoñez, encargada de la jefatura de Gestión Ambiental en la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento, recibió y evaluó el proyecto en cuestión, observando una carencia en sus fundamentos.

No hay una respuesta técnica todavía, pero adelantó que el proyecto no será avalado, no solo por la carencia de pruebas que lo legitimen, sino porque sus políticas ambientales no están focalizadas a limpiar el aire, en realidad buscan inhibir las emisiones.

El financiamiento fue solicitado por Víctor Celorio, para el proyecto “Pulmón Urbano”, a través de una supuesta “red ciudadana de firmantes”, que en realidad carece de firmas, solo es un compendio de nombres y direcciones.

“Realmente no había firmas de la forma tradicional, sino un compilado de ciudadanos identificados solamente con nombre y dirección”, explicó la jefa de Gestión Ambiental “Observamos en el proyecto que se buscaba la gestión de 6.5 millones de pesos, para la adquisición de 2 mil 730 pulmones cinéticos, con la intensión de limpiar el aire de Mexicali”, detalló.

En el manifiesto de capacidad técnica, no demuestran que puede hacer lo que promete, los argumentos son que puede estar colectando de manera dinámica masas de aire, y al tiempo que va fluyendo lo va limpiando.

“Sabemos que en cualquier ducto que pongamos nosotros, que instalemos al aire libre, los contaminantes van a quedar adheridos, los contaminantes que ya sabemos que hay en la atmosfera de Mexicali”, informó.

En ese sentido, a través de analizar el proyecto, la dependencia municipal no vio una documentación fiable para decir que se puede promover que se limpie el aire, señaló Clark. “Si bien hay intensiones de limpiar el aire, creemos que esta intención no pertenece a algún proyecto interno, en el tema de impacto ambiental en esta administración, sobre las estrategias relacionadas a la calidad del aire”, aclaró.

Entre las políticas que sí buscan promover, está fortalecer la red ciudadana de monitoreo, no solo a través de las estaciones normadas, sino a través del uso cotidiano de la información generada por los sensores de bajo costo.

“Tenemos acciones más enfocadas en regular las fuentes de emisión, no estamos en una postura desde la parte estructural o de dedicar recurso en acciones relacionadas en limpiar el aire”, mencionó.

Al interior de la dependencia no cuentan con un área para evaluar como opera desde la perspectiva de la ingeniería, pero lo documentado, no cumple con lo que de manera observable debiera de cumplir, aseveró.

REGULAR LAS FUENTES DE EMISIÓN

Opinó que cuando se ven metodologías en otras partes del mundo contaminadas, no han encontrado estrategias similares, eso indica que probablemente hay que generar más esfuerzos en regular las fuentes de emisión.

“Debemos fomentar las acciones que tengan que ver con regular las fuentes de emisión, y poco a poco tener acciones en el sentido de cómo nos comportamos la ciudadanía ante la situación real de contaminación”, insistió.

En el tema de calidad del aire, dijo que trabajan en la regulación, mucha participación social, educación ambiental, y qué hacer en situaciones de pre contingencia ambiental con los grupos vulnerables.