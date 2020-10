Rechaza STPS que incumplan protocolos contra Covid

Los protocolos para evitar contagios y contener cadenas de transmisión son aplicados dentro de las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), defendió su titular, ante los señalamientos del Colegio de Especialistas en Derecho Laboral AC.

El día de ayer, el Colegio exhortó a la Secretaría de Salud a inspeccionar las oficinas de la dependencia estatal, argumentando deficiencias en su medidas de protección al personal y asistentes.

El secretario Sergio Moctezuma Martínez López, aseguró que siempre ha tenido un canal de comunicación abierto hacia dicho Colegio y su presidente, René Mireles Tejeda, por lo que le extraña las acusaciones.

El secretario reconoció que sí hubo cinco contagios entre el personal de la STPS, no obstante, fueron enviados a resguardo, y aplicaron las medidas conducentes, como la sanitización de las oficinas.

“Sí tuvimos cinco casos de contagios de Covid, porque estamos frente a una pandemia, y tenemos nosotros una alta exposición, los que se contagiaron son de confianza, están en resguardo domiciliario, e inmediatamente se sanitizó todo el área en la junta local de conciliación y arbitraje”, aclaró.

“Por lo pronto el presidente de este Colegio de Abogados Laboristas nunca me ha contactado, mi número lo tiene porque no somos ajenos, y hemos estado en el pasado, en estrecha comunicación”, declaró Martínez.

“Nunca se ha comunicado ni por conducto de la persona que me auxilia, él hace referencia de que no se obtuvo una respuesta favorable, vale la pena que también le preguntaran ¿por conducto de quién me contactó?”, recalcó.

Declaró que el presidente de la Junta Local, Bernardo Santillán, le reportó que René Mireles, presidente del Colegio, le contactó para conversar con él, para enterarle de las medidas sanitarias que practican en la STPS.

“No podemos ser candil de la calle, y oscuridad en nuestra casa, puede ir un día de estos, y se dará cuenta que nosotros le tomamos la temperatura corporal a aquella persona que pretenden ingresar, se les da gel antibacterial, se programan las citas para no tener altas aglomeraciones, y al interior los trabajadores tienen barreras físicas y todo lo que implica”, abundó.

Antes de reabrir las juntas locales el pasado 10 de agosto, y de reanudar plazos y términos en el estado, sostuvo una reunión con el colegio, y los invitó a que hicieran un recorrido, el cual efectuaron, mencionó.

“Este comunicado no lo suscribe nadie, todas las asociaciones civiles, tienen un consejo directivo y un responsable titular, me parece con poco valor civil, que no haya suscrito el documento Rene Bartolo Mireles, en su calidad de presidente, la opinión pública debe saber quién lo conforma”, añadió.