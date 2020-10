Reanudan actividades en los cines de Mexicali

Con un espacio adaptado a las nuevas normas de seguridad y protocolos sanitarios, las salas de cine regresaron a sus actividades en la ciudad de Mexicali el día de hoy.

Guillermo, gerente de una de las sucursales de la cadena de cines, expresó que este regreso representa la apertura a uno de los espacios de entretenimiento más esperados los ciudadanos.

Comentó que desde su cierre en el mes de marzo, han estado recibiendo diversas capacitaciones para que las normas de higiene puedan seguirse al pie de la letra.

Recorrido

Dentro del recorrido que se le otorgó a LA CRÓNICA en las instalaciones del cine, se pudo apreciar que en cada estación de acceso, personal logra recibirte con las medidas sanitarias, por lo que pasas por diversos filtros.

Al estar en la zona de dulcería, donde regularmente existe una gran aglomeración de personas, se puede notar que son pocas las cajas de acceso, sumado que existe un acrílico que impide cualquier tipo de contacto con el cliente y el empleado.

Guillermo indicó que en esta parte del cine, una persona es la que cobrará y tomará el pedido, mientras otro compañero será quien despache la comida, con el objetivo de evitar el contacto.

Salas de cine

El joven gerente en cuanto al tema de las salas de cine y su distribución de asientos, la cual era la duda más frecuente por parte de los mexicalenses, señaló que se reflejará de la siguiente manera.

Expuso que de las filas existentes, habrá una siempre una fila inhabilitada por cada habilitada, sumado a que por cada dos asientos ocupados, habrá otros dos asientos vacíos de distancia.

"La idea de hacerlo de esta forma, es que en una área de 360⁰ no exista nadie alrededor del cliente, con la idea de garantizar que no hay contacto con otra persona dentro de la sala".

"Agregando que tanto la entrada como la salida de la sala del cine, siempre estarán abiertas para que circule el aire dentro de dicho espacio, además que siempre será aire nuevo y no estará rebotando en la sala".

"Por lo que este regreso al cine significa un cambio total a la manera que estábamos operando, siempre con la idea de que los visitantes tengan una experiencia agradable con todos los protocolos sanitarios", expresó.

Fanáticos contentos

Ya estando dentro del cine y esperando que nuevas personas siguieran el protocolo, Armando Gómez comentó sentirse muy entusiasmado de regresar al cine.

Señaló que él era una persona que iba con mucha regularidad, por lo que después de un largo tiempo de espera, desea disfrutar de nuevo la experiencia.

"Me siento emocionado como cuando estaba chiquillo, porque a mi me encanta venir al cine, así que pues regresar y con medidas de seguridad e higiene me hacen sentir seguro", mencionó.

José Gabriel quien iba acompañado de su pequeña hija Jimena, (la cual estaba protegida con una careta), indicó por su parte, que espera que este regreso a los cines sea bien pensado, por la seguridad de los niños.

Explicó que fueron ellos quienes más se enfadaron durante esta pandemia, por lo que el cine es algo que ya esperaban los más pequeños de la casa.

"Estamos contentos de volver, esperamos que la gente haga conciencia después de todo esto, pues no nos gustaría que vuelvan a cerrar los cines", comentó.