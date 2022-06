Realizarán jornada de vasectomía sin bisturí el próximo viernes 17 de junio

La Secretaría de Salud del Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria No. II, informa a la población sobre la Jornada Masiva de Vasectomía Sin Bisturí en conmemoración al Día del Padre, que concentrará a seis médicos en el Centro de Salud Ojo de Agua.

Los responsables del Programa de Planificación Familiar, anuncian que la jornada de vasectomías se llevará a cabo el viernes 17 de junio en el Centro de Salud Ojo de Agua, ubicado en calle Emiliano Zapata s/n esq. calle 9 de julio, colonia Ejido Ojo de Agua, a partir de las 8:00 horas.

Asimismo, se informó que durante el año se han realizado más de 281 cirugías y en esta jornada se pretende realizar un aproximado de 40 vasectomías, por lo que se invita a los ciudadanos varones que deseen realizarse el procedimiento a comunicarse vía WhatsApp al número 663 317 54 35.

Además, el programa, ofrece jornadas mensuales de vasectomía en los demás Centros de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, así como también el servicio de forma permanente en los Centros de Salud Pedregal de Santa Julia, Reacomodo Sánchez Taboada, Pípila, Insurgentes, Rubí, Flores Magón, El Niño, Herrera, Francisco Villa y Centro de Salud Tecate.

Las autoridades de salud explicaron que la vasectomía es un método de planificación familiar sencillo y efectivo que no requiere hospitalización ni estudios pre operatorios, no ocasiona molestias posteriores a la operación, no provoca efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no tiene ningún riesgo para la salud.

Finalmente, la Secretaría de Salud del Estado señaló que el servicio está disponible sin costo alguno para los hombres con o sin derechohabiencia como IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI; el único requisito es que tengan la seguridad de no querer tener más hijos.