Realizan vigilia por mujeres desaparecidas frente a las instalaciones de FGE

Con cruces de color rosa que portaban el nombre de mujeres desaparecidas, entre veladoras y flores colocadas en el piso cerca de la puerta principal de la Fiscalia General del Estado de Baja California, fue realizada una vigilia.



Se convocó a la comunidad a las siete de la tarde y colectivos como Cimarronas con Glitter fueron partícipes de forma pacífica.

Foto: Javier Gallegos



La encargada del colectivo, Julieta Morales, compartió que ha sufrido de violencia y escogieron manifestarse frente a la Fiscalía General del Estado para pedir transparencia, resolución y justicia.

Te puede interesar: Debanhi Escobar: Difunden el último video con vida de la joven



"Se convocó aquí en la fiscalía porque esta es la raíz de todas las injusticias que vivimos día con día, y que viven las familias de las personas desaparecidas", expresó.



Agregó que también existe mucha injusticia hacia los familiares de hombres desaparecidos, a pesar de ser un enfoque feminista se reconoce la falta de apoyo hacia ellos.

Foto: Javier Gallegos



Mujeres, hombres y niños hicieron pase de lista de todas aquellas mujeres desaparecidas.



Una menor de unos seis años aproximadamente fue partícipe al tomar el megáfono y nombrar a una mujer desaparecida, así como en las demás actividades.



Durante un momento se prestó el megáfono a las personas que asistieron para hacer usó de la voz y brindar un nombre o algunas palabras hacia aquellas mujeres que no se han podido encontrar o familiares.

Las frases "Ya estamos cansadas", "Esto no es un país, es una fosa comun", fueron plasmadas en carteles.

Foto: Javier Gallegos

Las mujeres entre lágrimas brindaron su testimonio, muchas asistentes se daban apoyo con abrazos entre frases como: "No estás sola" y "La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas".



Guardaron además un minuto de silencio recordando a las personas desaparecidas.