Realizan jornada 27 de la Liga de los 30`s

Alamitos Lirios sacó un importante triunfo en sus aspiraciones a la liguilla tras derrotar 3-1 al Guadalajara, duelo correspondiente a la Jornada 27 de la Liga de los 30`s que se disputó en el Campo Necaxa.

Las acciones comenzaron favorables para los vencedores quien en menos de 20 minutos abrieron el marcador con un buen remate de cabeza a cargo de Irving Rosales quien dejó el 1-0 al 15`, para que antes de irnos al medio tiempo, Eder Cardiel empujaría el esférico con la pierna derecha para aumentar la diferencia de 2-0 al 40`.

Iniciando la segunda mitad, los dirigidos por Diego Torres ampliaron el marcador con otro tanto de Rosales quien entró al área chica para empujar el esférico con la pierna izquierda y poner el 3-0 al 50`. La respuesta del Guadalajara llegó al minuto 66, donde Jesús Valdez realizó un buen remate con la pierna derecha en las afueras del área para dejar el 3-1 final.

PRÓXIMA JORNADA

Guadalajara vs Tigres Porvenir

Islas Agrarias vs Pueblo Nuevo

Virreyes vs Zacatecas

División del Norte vs Manchester Vera

Abogados Revo vs Ferrocarril

Hidalgo vs Col. Lucerna

Baja Nacionalista vs Pro Hogar

Alamitos Lirios vs Bachilleres Baja

Villa Colonial vs Miraflores