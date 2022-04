Realizan Jornada 17 de la Liga de los 40`s

CDI desaprovechó una ventaja de 2-0 y terminó empatando 2-2 con San Luis A, duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Liga de los 40`s que se llevó a cabo en el Campo de la División del Norte.

Los primeros minutos fueron muy favorables para los dirigidos por Rafael Riutra, donde rápidamente Carlos Verduzco aprovechó el mal acomodo defensivo de los rivales para sacar un buen remate con la pierna derecha dentro del área y poner el 1-0 al 4`. Pocos minutos despues, José Hernández apareció con un buen remate de cabeza dentro del área chica para ampliar la diferencia de 2-0 al 14`.

La reacción de la San Luis llegó en los primeros minutos del segundo tiempo, Marco Quiñonez rompió el cero de su equipo al realizar un buen remate con la pierna zurda para acercarse en el juego 2-1 al 53`, más tarde, Daniel Núñez aprovechó un error defensivo de CDI para quitarse al guardameta rival y dejar el marcador final de 2-2 al 66`.

PRÓXIMA JORNADA

CDI vs Esperanza Agrícola

Mojados 57 vs Independencia San Pedro

Cimarrones vs San Luis A

CEITH vs San Marcos

Toros Coahuila vs Baja San Quintín

Cruz Azul Baja vs Ferrocarril

División del Norte vs Real Guadalajara

La Sociedad vs Agrónomos

Club Alianza vs Manchester Vera

San Pedro A vs La Bodega