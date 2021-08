Realiza Bonilla jornadas de paz en Zona Costa

El pasado viernes 20 de agosto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, inició su gira por la Zona Costa de Baja California encabezando la Jornada por la Paz en el Ejido Morelos (Parque Poblado Morelos), en Playas de Rosarito, donde su mensaje principal se focalizó en la importancia de generar bienestar y detonar economía, más en este municipio que se caracteriza por la actividad turística.

En su intervención en la jornada, el secretario de la Seproa, Salomón Faz Apodaca, anunció que en la colonia Mesa del Aguajito (del mismo ejido), por indicaciones del gobernador se instaló la tubería para agua potable que ha beneficiado a 200 familias; próximamente iniciarán los trabajos para el drenaje sanitario.

En los módulos de atención, Sibso contó con 200 despensas, 100 pares de zapatos y 80 paquetes de útiles escolares; en tanto que DIF, llevó 300 despensas, sillas de ruedas, bastones y andadores, en beneficio de la población asistente.

Bonilla Valdez encabezó el banderazo de arranque a los trabajos de construcción del “Puente Magisterial”, una obra que representa una inversión de 43.8 millones de pesos, en beneficio directo de 100 mil habitantes de la zona.

Destacó que la construcción de este puente que unirá a dos zonas divididas por la carretera federal, busca incentivar y elevar la dinámica económica actual, acercando a los ciudadanos a las zonas de servicios y de recreación de la ciudad.

El Gobernador también constató la conclusión de la obra de pavimentación de la calle Guadalupe Morales, en el Ejido Plan Libertador.

Este sábado 21 de agosto, Jaime Bonilla Valdez continuó su gira en Ensenada, en donde destacó la inversión de 4 millones de pesos para la instalación de tres kilómetros de tubería para 13 calles de la colonia Ejido Ruiz Cortines, en beneficio de mil 500 personas Aprovechó además su estancia para homenajear a 475 bomberos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, y San Quintín, por su incansable labor.

En el boletín de prensa se informó que Bonilla Valcez constató el avance del 33.9% en la modernización del nodo vial El Gallo, obra sin precedentes en 30 años que favorecerá a 500 mil habitantes.

El Gobernador acudió al “Mercado Negro” en donde anunció la remodelación del mismo, con una inversión de 10.5 millones de pesos, con el fin de alentar la prestación de servicios turísticos y de venta de productos del mar.

“Voy a trabajar hasta el último día de mi mandato; hubo y hay todavía muchísimas especulaciones, en el sentido de que después de la elección dejaría la gubernatura, o que me iría a otro puesto a la Ciudad de México, pero no me voy a ir a ningún lado hasta que terminé mi gestión; tengo un compromiso con ustedes, y el 31 de octubre estaré haciendo una jornada”, aseguró.