Para SCJN tema de agua: Síndico; es sólo una suspensión: SGG

“No se crean que hubo un revés, no hay nada, es simplemente una suspensión de la cual no hemos sido notificados todavía”.

Así es como lo dijo Amador Rodríguez Lozano, secretario de gobierno de Baja California, respecto al tema de que se suspendería la municipalización del agua en ciudades como Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El secretario comentó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no prejuzga sobre la constitucionalidad o no de las normas en disputa, si no que esas se analizarán al final por el máximo tribunal constitucional.

“Esto es así de sencillo para que no haya escándalo o espanto o que ya le pegaron de nuevo al estado de Baja California” “Simplemente estamos siguiendo un procedimiento que vamos a ganar, pues tenemos los argumentos constitucionales y jurídicos, y sobretodo de justicia social”, comentó.

SUSPENSIÓN EN TRES MUNICIPIOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el Decreto que municipaliza el servicio de agua en la entidad, esto a solicitud de las Sindicaturas de los municipios de Mexicali, Tecate y Rosarito, para que “consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto”.

Así lo reveló el Síndico de Mexicali, Héctor Ceseña Mendoza, quien señaló que la suspensión aplica para los municipios de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, cuyos Síndicos recientemente presentaron una controversia constitucional –junto a la solicitud de suspensión- misma que fue admitida por parte del máximo tribunal del país, lo cual significa un primer revés en la intención de trasladar a los municipios la rectoría de los organismos operadores.

Te puede interesar: Costaría hasta 5 mil pesos regularización de autos chocolate: delegado federal

Se espera que sea n revisadas las impugnaciones al procedimiento legislativo correspondiente, el síndico procurador señaló que no se tomaron en cuenta aspectos básicos de análisis y dictaminación de un tema de vital importancia para el desarrollo del estado, como lo es el suministro hídrico.

Además de que no se contó con la autorización previa de los Ayuntamientos, quienes eran los más afectados, finalizó.

La reforma se realizó en el Congreso del Estado el pasado 28 de julio, por parte de la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California; y el pasado viernes la SCJN otorgó a los síndicos de los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito la suspensión del decreto del Congreso del Estado, donde se otorgaba la municipalización de los organismos operadores del agua.