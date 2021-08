Reactivan reductores de agua por aumento de deudores

Desde hace un mes, se reactivó la instalación de reductores de agua en las cuentas de usuarios domésticos, a consecuencia de un incremento en la falta de pago por parte de las familias mexicalenses.

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), mencionó que la cartera vencida de las cuentas domésticas, pasó de un 28% al inicio del 2021, a un 35% en la actualidad.

Armando Fernández Samaniego, puntualizó que se retomó la instalación de reductores en los hogares deudores que consuman más de 30 metros cúbicos, lo que se traduce en 30 mil litros, el consumo promedio de una familia es de 17 metros cúbicos.

Cabe precisar que a inicio de la administración Estatal, se enfatizó que dejaron de aplicar esta medida, y que solo se implementaba el corte del agua a las cuentas comerciales.

Si bien la cartera vencida tiene una tendencia de incremento, Fernández Samaniego explicó que no está peor de como la recibieron al finalizar el año 2019, en ese periodo, estaba por arriba del 50% de los usuarios domésticos, debían su recibo de agua.

El 35% de los usuarios deben su recibo a la Cespm, esto se traduce en 200 millones de pesos, que no están ingresando a la paraestatal, reveló el representante del organismo operador del agua.

“Nos había ido muy bien desde que inició la pandemia hasta hace unos meses, por las diferentes campañas, pero ya llegamos al límite del mercado, y volvió a crecer la cartera vencida en el tema domestico”, mencionó.

La causa se la atribuye a que estuvieron más de un año sin instalar reductores, y desafortunadamente la gente se confió, y empezó a retrasar sus pagos, al no existir consecuencias.

“El organismo lo reciente, nosotros no recibimos nada, ni un centavo de Gobierno, por el contrario, entonces sí le pedimos a la gente que se acerque y pague por favor, sí ha crecido poquito la cartera vencida”, declaró.

“Han regresado algunos reductores, pero solamente a consumidores domésticos grandes, es decir, con jardín, alberca, y que tengan más de seis meses sin pagar”, comentó.

“Primero se les hace una llamada, después se les notifica en su casa, y luego se les hace una última llamada, y si a esas tres acciones no responden, con un convenio… ni siquiera queremos que vengan y paguen todo, pues ya, les instalamos reductor”, dijo.

700 REDUCTORES COLOCADOS

Cuando se les aplica el reductor, el usuario suele pagar a las dos horas, la Cespm reconecta entre ese mismo día, o máximo dos días más, el director aclaró que no es la intención instalarlos, ya que como organismo les cuesta el material y el personal.

“En dos años, Modesto Ortega puso 250 mil reductores, nosotros no hemos llegado ni a los 700 reductores, es en casos extremos, lo ideal es no hacerlo, porque ni siquiera estamos comprando reductores, no va a ser la política que vamos a seguir”, justificó.

“El no tener reductores se socializó, en verano se consume más, y no deja de ser una tarifa bien barata, hablamos de en promedio de 120 pesos al mes, cuatro pesos diarios, la gente se confió, y queremos revertir eso”, comentó.