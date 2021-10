Quedan 8 días para hacer trámite de cartilla militar

El próximo 15 de octubre concluye el plazo para obtener la Cartilla Militar, por lo que las autoridades invitan a los jóvenes “Clase 2003 y remisos” a realizar el trámite.

A través de uncomunicado, la Junta Municipal de Reclutamiento del Gobierno Municipal informó que los jóvenes de la “Clase 2003 y remisos”, podrán tramitar su Cartilla Militar Nacional, presentado los siguientes requisitos:

• Acta de nacimiento original y copia.

• Certificado de estudios original y copia (constancia, boleta o historial académico, sellado y firmado por la autoridad que lo expide).

Te puede interesar: Preocupa al Gobierno entrante las deudas heredadas

• Cuatro fotografías a color tamaño credencial (impresas en papel opaco, con fondo blanco, tomada de frente, cabeza en posición normal, medir 25 milímetros del nacimiento normal del cabello al borde del mentón, se deberán ver las orejas y el borde de los labios, cabello corto, patillas recortadas, bigote recortado que no rebase la comisura del labio superior y sin barba, no sombrero ni cadenas, no lentes, ceja sin retoque alguno, comprendiendo la cabeza y el cuello, con camisa o camiseta blanca).

• Comprobante de domicilio original y copia (recibo de agua, luz o predial actual). • Identificación con foto, original y copia (credencial de elector, de la escuela o constancia de estudios con foto).

• Copia de CURP (Formato nuevo).

• Número telefónico de casa, celular y correo electrónico.

En el caso de los jóvenes remisos (1982 a 2002) que nacieron fuera del municipio, será necesario presentar carta de “NO REGISTRO de Cartilla Militar”, expedida por la Junta Municipal de su lugar de nacimiento que especifique: nombre, fecha y lugar de nacimiento, y comprobante que acredite más de 6 meses de residencia en el municipio de Mexicali.